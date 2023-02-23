Жданов розповів, чи зможе Росія завдати масованого ракетного удару 24 лютого

Експерт відзначив, що ракети С-300 все частіше "саомзнищуються" у небі над Бєлгородом.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія на річницю повномасштабної війни проти України не зможе завдати масованих ракетних ударів по нашій території, проте загроза обстрілів залишається.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Що стосується того, що удар буде не масований, то про це свідчать терміни. Росіянам для підготування до масованих ударів потрібен час, десь від 10 до 14 днів. А пройшло менше тижня від масованої атаки. Тоді вони застосовували навіть ракети Х-22. А навіть у мирний час заправка цих ракет рахується, як бойові, оскільки їх заправляють токсичним паливом. Тому російська авіація ймовірно не готова до масованого удару. Частково він може статись, але не буде масованим на 70-80 ракет", - сказав Жданов.

Також військовий експерт вважає, що в Росії є проблеми із ракетами С-300, оскільки все більше їх вибухає просто у небі, а уламки падають на Бєлгород.

"Щодо ракет С-300, то як я розумію, що не всі ці випробування пройшли успішно. Декілька днів тому в Бєлгороді більша частина ракет С-300, які запускали по Харкову, підірвалась у повітрі, а їхні уламки впали на російській території. У Росії ракет багато, але з кожним пуском їх запуск стає все невдалішим. Тобто це старі ракети, їх не завжди якісно переробляють. Удар по Києву це дійсно могло бути експериментом, бо вони тоді застосували ракети С-400, у них більша дальність. І вони з Курської області дійсно можуть дістати до Києва. У нас немає комплексів, які могли б боротися з ними. Їх нам передадуть лише у березні", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, керівник українського ГУР Міноборони Кирило Буданов каже, що агресорка Росія виробляє протягом місяця 20 ракет. Саме тому спадає інтенсивність обстрілів України.

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