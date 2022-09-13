Жданов розповів, чим може обернутися оголошення загальної мобілізації в Росії

Країна-агресорка Росія відчуває нестачу кадрів у війні в Україні, але загальну мобілізацію Москва не розпочинає.

Якби диктатор Володимир Путін все ж ухвалив таке рішення, то це фактично стало б визнанням поразки російських військ в Україні.

Таку думку інтерв'ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, початок загальної мобілізації на території РФ може спричинити соціальний вибух.

"Гляньте, що коїлося в російських пабліках. Вони рвали на шматки спочатку військових, генералітет. Один із російських блогерів навіть написав, що варто було б розстрілювати, як під час Першої світової війни, у нижній білизні, аби одяг не зіпсувати. Потім пропагандисти федеральних каналів почали захищати генералітет. Мовляв, не стріляйте у піаніста - він грає, як вміє. Генерали воювали, як могли. Вони виконували наказ. А хто його віддав? Головнокомандувач. А хто головнокомандувач? Путін. Якщо тепер Путін скаже, що усім - до воєнкоматів, бо армія неспроможна, то я навіть не уявляю, що там буде", - висловився Жданов.

Він також зауважив, що в РФ призупинили відправлення до України військових резервів, бо після провалу російської оборони у Харківській області контрактники масово відмовляються брати участь у бойових діях.

"Ніхто не хоче вмирати. За що вмирати? За ідеї Путіна? За Радянський Союз? Там половина контрактників не пам'ятають, що таке Союз - або були малими, або ще не народилися. Тому є інформація, що Путін наказав олігархам формувати приватні військові компанії", - розповів військовий експерт.

Як повідомлялося, під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття "спеціальна військова операція" та оголосити мобілізацію.

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