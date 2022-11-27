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Жданов розповів, чому в Донецьку та Луганську майже немає окупаційних військ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Жданов розповів, чому в Донецьку та Луганську майже немає окупаційних військ

Фото: Associated Press

Міста на Донбасі росіяни захопили ще 2014-го.

На сьогодні відомо, що і в тимччасово захоплених Донецьку та Луганську російських окупаційних військ практично немає.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Уoutube-каналі.

За його словами, вся справа у тому, що в містах практично неможливо утримувати війська. Зокрема, в окупованому ще 2014-го Донецьку.

"В Донецьку води нема. Там ЖКГ не працює практично. Відповідно - війська треба годувати, поїти, обігрівати. А для цього мають бути житлово-комунальні умови. Відсутість води, перш за все, веде до появи епідеміологіної обстановки або її погіршення - до рі​​​​​​​зкого погі​​​​​​​ршення", - наголосив Жданов. 

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що ситуація у зоні бойових дій в області надзвичайно складна. Окупанти не можуть просунутись у напрямку звільненої Білогорівки. Свої атаки росіяни здійснюються за принципом: обстріли - наступи.

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Дата публікації
Перегляди
1414
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