Жданов розповів, де очікувати нового великого наступу Росії

За словами експерта, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, на якому напрямку може відбутися новий наступ Росії, про можливість здійснення якого пишуть західні ЗМІ.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Харківський напрямок

Жданов пояснив, що для того, аби наступати на Харків, росіянам потрібно створити у Бєлгородській області ударне угруповання від 40 тис. і більше осіб.

"Особовий склад у них є. Вони їх возять з одного кінця Росії в інший. Справа у тому, на чому вони мають їхати: на вантажівках чи на танках. Якщо на танках, то на яких – на радянських Т-72, Т-80? Це буде дуже велика різниця з тим угрупованням, яке вторгалося до України у лютому 2022 року", – каже експерт.

Запорізький напрямок

Жданов зауважив, що, за інформацією західних розвідок, говорять, на Запорізькому напрямку РФ посилено риє окопи, будує лінію оборони, але не створює ударного напрямку.

"Вони накопичують резерви, особовий склад для переходу в глуху стійку оборону. Вони дуже бояться нашого контрнаступу там", – наголосив військовий експерт.

Донецький напрямок – найбільш перспективний для РФ, вважає Жданов.

"По-перше, це політичне завдання – захоплення всієї Донецької області. Сюди накладається економічне завдання – родовища газу і літію. І там вони досі мають наступальний темп. Перекидання резерву і нарощування наступального темпу найбільш вірогідно на Донецькому напрямку", – підсумував він.