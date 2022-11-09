Жданов розповів, для чого насправді Росія просуває ідею мирних переговорів з Україною

Просуванням так званих "мирних ініціатив" Росія намагається досягнути перемир’я на фронті, аби сформувати армію і почати новий наступ на Україну.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що спроби Росії почати мирні переговори з Україною є масштабною інформаційною атакою на країни Заходу.

Про це Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

"Росія вмикає всі свої важелі лобіювання своїх інтересів. У Росії сьогодні не вистачає техніки й озброєння. Вони не можуть сформувати і навчити власний резерв, вони везуть (до України - ред.) гарматне м'ясо. Вони везуть техніку 1950-х років: гаубиці 1943 року, танки 60-х років. У них дуже великі проблеми", - каже експерт.

Жданов припускає, що вже скоро Росія може втратити свою обороноздатність, що вже казати про наступальний потенціал.

"Тому їм вкрай потрібно перемир'я і припинення вогню. А для цього їм потрібно розповсюдити те, що вони нібито готові до мирної ініціативи. Але водночас вони не збираються виводити війська. Вони хочуть сісти за стіл переговорів на тому рубежі, де вони стоять сьогодні. А навіщо нам такі переговори?" - наголошує Жданов.

Експерт пригадує, що вже одного разу - в Мінську - Україна сідала за стіл переговорів з РФ, а натомість отримала 8 років відтермінування до війни нового масштабу: "А що нам дасть Стамбул-1 чи Ватикан-1?"

До того ж, за словами Жданова, будь-які переговори почнуться з пропозиції припинити вогонь. Саме цього Росія і намагається досягнути.

"Поки ми будемо вести переговори, за місяць-півтора Росія перегрупується, сформує армію, і далі їй ці переговори будуть байдужі, вони знову почнуть наступальну операцію на Україну", - каже Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов раніше заявив, що повне виведення військ армії Російської Федерації за межі кордонів станом на 23 лютого 2022 року – це не компроміс, а відтермінування ще однієї війни.

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