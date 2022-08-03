Жданов розповів, хто і як розробляє схему розташування української ППО

Потім план розташування ППО затверджує Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський.

Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук.

Також читайте Експерт відповів, чи готується Росія захопити Харків

"Генеральний штаб - це єдина організація, яка цим займається. Звичайно, при цьому можуть бути враховані побажання президента. Це стовідстотково, але схему розташування ППО розробляє Генштаб, виходячи з військових міркувань. Далі її повинен затвердити Верховний головнокомандувач Збройних Сил України", - зауважив Жданов.

Військовий експерт додав, що під час створення схеми Генштаб виходить з міркувань, що їм треба збудувати протиповітряну та протиракетну оборону держави в комплексі.

"Їхнє головне завдання - закрити наше небо з якомога більшою вірогідністю збити ракету чи літак ворога. З цього вони виходять. Якщо буде якесь побажання, щоб якийсь фланг підсилити, а якийсь - послабити, то тоді вони це враховують. Однак загалом вони працюють на побудову системи ППО держави", - додав він.

Раніше писали, чому українська ППО не збиває всі ракети окупантів. Це читайте в інтерв'ю із зенітником Повітряних Сил.

Читайте також: