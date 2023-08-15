Жданов розповів, куди цілили окупанти під час масованого обстрілу заходу України

Жданов наголосив, що навіть на заході України є корегувальники російських ракет.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія зосередилась на обстрілах західних областей України, оскільки сподівається там знищити іноземне озброєння.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Жданов наголосив, що окупанти розуміють, що обстрілами Києва нічого не доб'ються через систему ППО, а тому зосередили увагу на західних областях України. Він вважає, що окупанти там могли цілити по іноземному озброєнню.

"А в Івано-Франківській області, як уже раніше зазначалося, розташований військовий аеродром, де наші пілоти чекають відправлення на навчання до США. Але в той аеродром дуже складно влучити і він добре захищений, а ще так розташований, що не кожна ракета його знайде. Потрібно розуміти, що у ворога теж працює розвідка. І, на жаль, у нашому суспільстві є певний відсоток осіб, які здають координати місць зберігання. Тому вони (росіяни – ред.) і завдають вогонь по цих містах. Вони не можуть перекрити цей канал, але максимально намагаються його знищити. Тому цього разу ціллю став захід країни", – розповідає Олег Жданов.

Експерт зауважує, що точність російських ракет сумнівна, а тому вони і впали у Львові на дитячий майданчик, пошкодивши будинки довкола.

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня російські терористи обстріляли Львів та область 7 ракетами, одну з яких вдалось збити. Окупанти "демілітаризували" дитячий садок у Львові та житловий будинок. Наразі відомо про 19 потерпілих.

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