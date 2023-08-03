Жданов розповів про ситуацію в армії РФ: чи багато в окупантів снарядів, бронетехніки та живої сили

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російська окупаційна армія стикається з браком боєприпасів, ненавченими загарбниками та застарілою технікою.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"З чим стикається ворог... В нього є нехватка, починає не вистачати йому боєприпасів. Вони змушені обмежувати свою артилерію, вже на окремих напрямках ми це відчуваємо. І взагалі кількість їх артилерійських снарядів, які вони випускають на добу, різко знизилася. Принаймні десь в чотири-п’ять разів", - вважає Жданов.

Військовий експерт також заявив, що ймовірно в окупантів є брак досвідчених військових, яких відправляють на фронт.

"У них знов почалася хвиля падіння боєздатності частин за рахунок того, що вони тягнуть на відновлення втрат особовий склад, який не пройшов навчання. Те, що військкомати назбирали – вони відправляють на фронт... Сьогодні є ресурс, який або взагалі не служив, або служив, але дуже-дуже давно... Якщо і будуть маси мобілізовані в результаті оголошення мобілізації, то вони будуть ненавчені", - зазначив він.

Також Жданов додав, що все рідше окупаційна армія тягне на фронт сучасну бронетехніку.

"Ну, і техніка... З Алтайського краю ешелони з танками вже все менше і менше виходять. В основному ідуть вантажівки... бронетранспортери... є артилерія частково, але важкої техніки (танки, БМД)... стає набагато менше", - пояснив військовий експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖДАНОВ: Коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря, де на РФ чекає пастка і що вибухає в Москві?

Нагадаємо, Росія зосередила на одному із південних напрямків декілька армій.

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