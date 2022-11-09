Жданов розповів, скільки мобілізованих в РФ зараз в Україні та коли прибудуть "нові партії" окупантів

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Росії і надалі триває мобілізація. Крім того, в РФ 1 листопада почався призов строковиків.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"На сьогодні наша розвідка повідомляє, що в Росії мобілізували 240 тисяч осіб. Це все, що вони змогли прийняти в табори, навчальні центри, пересильні центри. Перші десь до 80 тисяч сьогодні вже перебувають в Україні. Це ті, кого вони спромоглися перевдягнути, озброїти та закинути сюди для "гасіння пожежі" на передовій, для поповнення втрат в особовому складі. Друга група - 120-140 тисяч - перебувають на території РФ. Їх намагаються забезпечити одягом, їжею, зброєю та розпочати навчання. Як ми розуміємо - це не почалося, забезпечення на мінімальному рівні. Це викликає занепокоєння мобілізованих, і вони починають бунтувати", - пояснив експерт.

Олег Жданов наголосив, що мобілізація в Росії, попри заяви Путіна про її закінчення, триває.

"Але мобілізація офіційно не припинена. Військкомати продовжують викликати людей, щоправда, потік охочих дуже зменшився. Від 1 листопада у них починається призов, і це вони можуть використати. І ті, хто повинен був демобілізуватися, їх не випустять. А це - десь 120 тисяч осіб. Вони можуть опинитися на фронті у грудні-січні", - сказав військовий експерт.

Мобілізація в Росії

Наприкінці вересня російський диктатор Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. До окупаційної армії планувалося призвати від 300 тисяч до 1 мільйона осіб.

Одразу після оголошення мобілізацію частину новообраних окупантів відправили на війну проти України. Вже в середині жовтня російські пропагандисти почали публікувати інформацію про перших ліквідованих окупантів.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що близько 220 тисяч мобілізованих у Росії кинули на посилення росгвардії. Це пов’язано зі страхом Путіна перед ймовірним переворотом через численні поразки в Україні.

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