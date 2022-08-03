Жданов розповів, яку альтернативу окупанти придумали Антонівському мосту

Ці переправи вони використовуватимуть замість пошкодженого Антонівського мосту.

Про це у розмові з ведучою каналу "1+1" Наталією Мосейчук сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Росіяни чітко розуміють, що без Антонівського моста вони не впораються. Вони зараз тягнуть понтони, бо досі там немає понтонного моста, є паромна переправа на базі понтонів і вони її тягають туди-сюди катерами, пускаючи на понтон разом із військовою технікою і цивільних", - сказав Жданов.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро.

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