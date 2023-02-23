Жданов спрогнозував, чи оголосить Путін загальну мобілізацію та воєнний стан в РФ: "Це було б катастрофою"

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путіну не вигідно оголошувати в Росії загальну мобілізацію та воєнний стан.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua

"Путін ніколи не оголосить загальну мобілізацію та воєнний стан. Його промова перед Федеральними зборами — доказ тому. Причин кілька. Перша — Путін дуже боїться озброєного народу, адже люди з гвинтівками можуть націлити їх проти нього. Друга — на сьогоднішній день вже відбулося перевантаження мобілізаційної системи РФ. Ми починаємо спостерігати перевантаження вже збройних сил Росії. Вони не можуть прийняти більшу кількість людей. Їм не вистачає форми, їм видають не нові бронежилети і старі радянські каски. Цього катастрофічно не вистачає. Росіяни формують вже не мотострілецькі полки, а стрілецькі. Росія живе вчорашнім днем. Вони досі воюють в Другій світовій війні. Про це свідчать їхні фільми, ідеологія. До речі, навіть нумерація полків, які вони формують, взяли з Другої світової", - пояснив військовий експерт.

Військовий експерт вважає, що якщо РФ оголосить загальну мобілізацію, то це було б можливо і краще для України.

"Вони намагаються в діючих частинах регулярної армії створювати по два резервних батальйони для поповнення втрат. Це просто особовий склад зі стрілецькою зброєю. Тому для російської армії оголосити сьогодні загальну мобілізацію було б для нас чудовим кроком з боку Путіна, а для них — катастрофою. Бо зламалася б мобілізаційна, армійська машини. Це могло б викликати соціальний вибух в самій РФ", - вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов назвав цілі Росії у війні проти України на найближчий період. Він наголосив, що головна мета президента Росії Володимира Путіна на сьогодні – захоплення адміністративних кордонів Донеччини та Луганщини.

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