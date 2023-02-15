Жданов спрогнозував, коли до України надійдуть протиракетні комплекси Patriot і Mamba

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна вже у березні отримає комплекси Patriot і Mamba

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН.ua.

"Перші комплекси надійдуть у березні. Через два тижні ми вже матимемо комплекси Patriot і Mamba з нашими розрахунками, вони заступлять на бойове чергування. До речі, я нагадаю, що два комплекса NASAMS повинні прийти у березні. До середини літа – ще два, до кінця року – шість. Ну два прийдуть от зараз. Так що це не така вже велика відстань, великий період по часу. Так, нас дістають ці ракети, особливо балістичні, але тим не менш, на сьогоднішній день, у більшості своїй ми доволі успішно боремося з повітряними цілями", - розповів він.

Нагадаємо, Франція та Італія нададуть Україні системи ППО. Йдеться про ЗРК SAMP/T-Mamba, задля яких українських військових спеціально відправили за кордон для навчань.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про придбання ЗРК NASAMS після перемовин з міністеркою оборони Канади.

Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

Також українські військові завершать навчання на ЗРК Patriot у США найближчими тижнями.

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