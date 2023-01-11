Жданов заявив, що в межах мобілізації Росія закрила кордони боржникам: "Завіса опускається"

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії повним ходом відбувається підготовка до нової мобілізації, і ФСБ видала наказ про заборону перетину кордону громадянам, що мають борги.

Про це експерт розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Зауважимо, да даними ГУР Міноборони України, в Росії від 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема і обмежено придатним до служби.

"Є інформація від нашої розвідки про те, що ФСБ видала наказ стосовно перетинання кордону чоловіками призовного віку – це від 18 до 60 років – щоб їм відмовити. До речі, вони визначили категорії громадян, яким заборонено покидати територію Росії з різних інших причин. А під цю категорію підпадають близько 8 мільйонів людей. Це ті, хто мають борги по аліментах, комуналці, податках, іпотеці. Так що кордон закривається, завіса опускається", – оцінив ситуацію Жданов.

Він також прокоментував слова речника президента РФ Дмитра Пєскова, який спростував закриття кордонів для військовозобов’язаних.

"Що б там Пєсков не казав, але на сьогодні без закриття кордонів вони не проведуть мобілізацію. Навіть із закриттям кордону перше, з чим зіштовхнеться РФ, це з необхідністю проведення облав на цих мобілізованих із врученням повісток і таке інше. Тому що та категорія, яка хотіла повоювати, яка ідеологічно була налаштована, більш законослухняна, зазвичай, вона відходить у першу хвилю", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці інформували, що в Росії 15 січня оголосять нову хвилю мобілізації. Мета країни-агресорки – набрати до 500 тис. новим "мобіків" і відправити їх наступати на Донеччині, Харківщині та, можливо, на Запоріжжі.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що для РФ – не проблема мобілізувати 500 тис. людей, а то й кілька мільйонів. Однак для забезпечення такої кількості бійців забракне техніки, зброї та навіть набоїв. Не виключено, що мобілізованих кинуть у бій просто з палицями чи гвинтівками Мосіна.

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