Жданов здивував, навіщо Росія продовжує безуспішно атакувати ракетами Київ

Під час комбінованої атаки Росії 23 січня на Київ летіло близько 20 ракет. Усі вони були вчергове знищені силами протиповітряної оборони. Однак ворог продовжує безуспішно атакувати столицю.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua пояснив, що під час атак РФ по Києву вплив іде не лише на його мешканців, а й на весь світ.

“Річ у тому, що Київ — це столиця. Тут іде вплив не лише на нас із вами, жителів столиці, а й на всю світову спільноту. Уявіть собі сьогоднішній ранок. Посли всіх держав сиділи в укриттях і чекали, коли закінчиться тривога. І чули всі ці вибухи над Києвом”, — розповів Олег Жданов.

Якщо б Росія атакувала, наприклад, Житомир чи Івано-Франківськ, то це була б проблема України, каже військовий експерт.

“І лише завтра Захід у деталях почав би обговорювати це. А зараз уже всі телеграми з посольств відправлені, і всі світові засоби масової інформації обговорюють те, що сталося сьогодні в Києві. Це свого роду охоплення аудиторії для подальшого політичного тиску на світову спільноту. Вони проводять політику дегуманізації України і нашої дискредитації для того, щоб переконати західні країни, що нам не можна давати зброю. Тому і столиця, а не обласний центр, не районний центр і навіть не військовий об’єкт. На Київ пішло 50% усіх випущених цілей”, — розповів Олег Жданов.

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