Женева готується до зустрічі Байдена і Путіна: яка атмосфера у місті і чого очікувати від саміту Україні

Переговори президентів пройдуть на віллі Ла Гранж, історичній будівлі 18 століття.

У Швейцарії готуються до зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним. Говоритимуть зокрема й про Україну. Цю зустріч уже порівнюють із перемовинами Рональда Рейгана і Михайла Горбачова майже 40 років тому, яка теж відбулася в Женеві.

Про що можуть домовитися і як Женева готується приймати президентів - 15 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Женеві вже приготували прийом для російського президента. Напередодні саміту на вулиці вийшла діаспора у Швейцарії. Тут висловлюють протест проти російської диктатури і вимагають звільнити арештанта Навального.

Тим часом американський президент Джо Байден вже прибув Женеви. Байдена супроводжує держсекретар Ентоні Блінкен та безпековий радник Джейк Салліван. Сьогодні очільник США уже зустрівся із керівництвом Швейцарії. Ще в Брюсселі він заявив, що вважає Путіна достойним суперником і не шукає конфлікту з Росією. Утім хоче чітко вказати Путіну червоні лінії, за які заходити не можна.

"Я збираюся дати зрозуміти президенту Путіну, що є сфери, де ми можемо співпрацювати. Якщо він того захоче. А якщо він вирішить не співпрацювати і буде продовжувати діяти, як і раніше, наприклад, у сфері кібербезпеки, то ми відповімо. Ми відповімо так само", - зазначив він.

Володимир Путін має приземлитися тут завтра. До речі, в російській делегації і Дмитро Козак, який в кремлівській адміністрації курує українське питання і веде переговори по Донбасу. А глава МЗС Росії Сергій Лавров прилетить сюди вже сьогодні ввечері.

Переговори президентів пройдуть на віллі Ла Гранж, історичній будівлі 18 століття. МЗС Швейцарії уже опублікувало фото з бібліотеки, де вірогідно проходитимуть перемовини. За деякою інформацію, почнуть говорити завтра о 14 годині за київським часом. Розмови віч-на-віч лідерів Америки та Росії поки не заплановано, хоча це може змінитися.

За інформацією російської делегації, спілкуватися збираються 4-5 годин, включно з перервою на каву.

Спільної пресконференції за підсумками зустрічі не буде, президенти спілкуватимуться з пресою окремо один від одного.

Парк, де відбудуться переговори, вже повністю перекритий. Женеві не вистачило власних загорож, щоби огородити парк, і тому загорожі позичали в сусідніх містах. Завтра закрита зона збільшиться, туди не пускають автомобілі, громадський транспорт і катери, обмежать авіатранспорт над містом, хоча летовище Женеви працюватиме за графіком. У місто стягнули 900 поліцейських, їм допомагатиме майже тисяча армійців. Женевців попросили залишатися вдома і працювати дистанційно. Забезпечити охорону для місцевої поліції - найбільший виклик за останні майже 40 років. Коли в 1985 році саме тут зустрічалися лідери США та СРСР Рональд Рейган та Михайло Горбачов. Тоді ця зустріч ознаменувала поступовий вихід із Холодної війни. Однак що крига скресне у відносинах США та Росії тепер майже ніхто не сподівається. Прориву не буде, так сигналізують із адміністрацій і Вашингтона, і Москви.

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