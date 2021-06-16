Жертв домашнього насилля більшає: як держава планує захистити тих, хто опинився під одним дахом із катом

Торік кількість звернень щодо домашнього насильства виросла більше ніж на половину порівняно з 2019 роком.

Торік жертвами домашнього насильства офіційно стали понад двісті тисяч українців. Справжнє число потерпілих значно більше, бо частина тиранію замовчує, а частина - не знає, кому про неї сказати. Щоб їм допомогти, у Міністерстві внутрішніх справ створили онлайн-карту з усіма необхідними службами.

Про те, як іще держава планує захистити тих, хто опинився під одним дахом із катом - 16 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із нареченим Ніна була разом два роки. Чверть із них провела під кулаками.

"Спочатку це були синці, ляпаси", - розповідає жінка.

Спершу вона мовчала й вибачала, але коли терпець увірвався - вирішила виставити його за двері.

"Він мене побив дуже сильно. Це вже було середньої тяжкості. Зокрема переломи двох ребер нижніх", - пригадує Ніна.

Два дні після того кривдник не випускав її з квартири. Та щойно вона змогла вийти, твердо вирішила: хай там що, але він за це відповість. Спершу - каже - слідчі були не надто активні. Грошей на адвоката не мала. Але минуло вже 9 місяців - і вона таки змогла довести цю справу до суду. Тепер Ніна допомагає іншим жінкам розірвати коло насилля.

"Чим більше ти це пробачаєш людині, тим більше вона собі це дозволяє", - упевнена жінка.

Торік кількість звернень щодо домашнього насильства виросла більше ніж на половину порівняно з 2019 роком. Карантин буквально позачиняв жертв під одним дахом із кривдником. До кого бігти, щоб себе захистити? У Міністерстві внутрішніх справ розробили й уже сьогодні представили спеціальну онлайн-карту.

Щоб її відкрити, потрібно зайти на сайт МВС. Далі - відкрити портал протидія домашньому насильству. Уже тут прогорнути вниз і знайти найближче відділення поліції, лікарню або центр безкоштовної правової допомоги.

Новини України: жертви домашнього насилля – скільки їх і який захист для них планує держава

Зазначається, що людина, яка буде користуватися цим сервісом, зможе прокласти самий оптимальний і зручний маршрут до тих служб допомоги, які їй будуть потрібні і дізнатися часи роботи і телефони.

Складніша ситуація в селах і маленьких містах. Такі служби від осель потерпілих можуть бути за десятки, а то й сотню кілометрів. І їм звідти виїхати нелегко. І до них не дуже хтось поспішає.

У майбутньому для жертв домашнього насильства планують розробити окремий мобільний додаток. А ще зробити так, щоби поліцію можна було викликати не лише дзвінком, а й смс-повідомленням. Але Ніна каже - їй би це не допомогло. Бо її кривдник спершу забирав телефон, а потім - починав бити.

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