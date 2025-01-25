Жертв стало в 20 разів менше: Кім шокував цифрами, як змінилася війна

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, як змінилася ситуація в Миколаєві і області під час війни. Наразі в регіоні, на щастя, поменшало обстрілів.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“На жаль, ми міряли у війну не в днях, а в жертвах, поранених, вбитих. І в 20 разів менше зараз жертв, ніж було в 2022-му році, коли обстріли були щодня. Тому я на загал кажу, що в 20 разів краще”, – каже Віталій Кім.

Втім, дві громади на Миколаївщині – Очаківська і Куцурубська – досі перебувають щодня під обстрілами.

“Вони не відчули такої зміни, як відчули всі миколаївці і жителі області. Тому що всі люди однакові, дуже швидко забувається як погано було, тобто дуже швидко звикаєш до нормального чи кращого”, – розповів Віталій Кім.

Водночас, за його словами, дуже багато людей повернулися назад додому, на Миколаївщину.

“Як ви бачите, в нас самокати, собаки, діти, квіти, пиво і кальяни – все повернулося назад. Не було такого в 2022-му році, було пусте місто майже і багато військових. А зараз, я думаю, ви не знайдете в формі, якщо будете ходити містом. Ситуація повністю змінилася зараз для людей, і ми хочемо підтримувати це, тому що людям довго жити в стресі важко”, – каже Віталій Кім.

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