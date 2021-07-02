Жертвами рекордної спеки в Канаді за п’ять днів вже стали майже 500 людей

Жертвами рекордної спеки в Канаді за п’ять днів вже стали майже 500 людей

Спеки провокують і масштабні пожежі.

Лісові пожежі у канадській провінції Британська Колумбія до щенту знищили містечко Літтон. Без даху над головою залишилися сотні людей. Пожежі у регіоні почалися через рекордно високі температури, від яких уся Канада потерпає ось вже кілька днів поспіль.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Десятки осель охоплені полум’ям. Звідусіль валить дим, так що не видно дороги попереду, дихати нема чим. Спека під 50 градусів, та вітер - через них вогонь ширився так швидко, що урятувати поселення не було шансів. Згоріли місцевий відділок поліції і шпиталь. Місцевих - а це близько тисячі людей, встигають евакуювати. Хоча на збори у них було не більше 15 хвилин. Якраз, щоб схопити найнеобхідніше та тікати, кажуть свідки. «Я та мій собака опинилися у вогні. Наш будинок у буквальному сенсі охопило полум’я. Коли я тікала, у мене навіть не було можливості закрити двері», - розповідає місцева мешканка.

Від аномальної спеки Канада потерпає вже близько тижня. Стовпчики термометра повзуть до 50 градусів вдень. Й навіть уночі повітря не встигає охолонути. Жертвами задухи лише за 5 днів стали майже п’ять сотень людей. Переважна більшість з них - це самотні літні люди, які жили у будинках без кондиціонерів.

Силу спеки зафіксував на відео один із канадійців. Усього на годину чоловік залишив жувальних ведмедиків під палючим сонцем, що перетворило їх на суцільне місиво.

Новини світу: в Канаді через спеку згоріло ціле селище

Головний порятунок від спеки для місцевих - вода. Одні купаються у водоймах, інші поливають один одного зі шлангів, а дехто просто з відра. Навіть собаки, й ті приймають водні процедури.

Тим часом містах масово відкривають спеціальні охолоджувальні центри, де люди можуть відпочити і попрацювати за комп’ютерами за комфортних температур.

Такі аномально високі температури експерти пояснюють кліматичними змінами. Навіть в Антарктиді за звітами ООН зафіксували рекорд у плюс 18 градусів. Тому дослідники наголошують, проблема потепління має не місцевий, а глобальний характер. Тож і вирішувати її потрібно усім світом.

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