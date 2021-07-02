Жертвами рекордної спеки в Канаді за п’ять днів вже стали майже 500 людей

Спеки провокують і масштабні пожежі.
Лісові пожежі у канадській провінції Британська Колумбія до щенту знищили містечко Літтон. Без даху над головою залишилися сотні людей. Пожежі у регіоні почалися через рекордно високі температури, від яких уся Канада потерпає ось вже кілька днів поспіль.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Десятки осель охоплені полум’ям. Звідусіль валить дим, так що не видно дороги попереду, дихати нема чим. Спека під 50 градусів, та вітер - через них вогонь ширився так швидко, що урятувати поселення не було шансів. Згоріли місцевий відділок поліції і шпиталь. Місцевих - а це близько тисячі людей, встигають евакуювати. Хоча на збори у них було не більше 15 хвилин. Якраз, щоб схопити найнеобхідніше та тікати, кажуть свідки. «Я та мій собака опинилися у вогні. Наш будинок у буквальному сенсі охопило полум’я. Коли я тікала, у мене навіть не було можливості закрити двері», - розповідає місцева мешканка.
Від аномальної спеки Канада потерпає вже близько тижня. Стовпчики термометра повзуть до 50 градусів вдень. Й навіть уночі повітря не встигає охолонути. Жертвами задухи лише за 5 днів стали майже п’ять сотень людей. Переважна більшість з них - це самотні літні люди, які жили у будинках без кондиціонерів.
Силу спеки зафіксував на відео один із канадійців. Усього на годину чоловік залишив жувальних ведмедиків під палючим сонцем, що перетворило їх на суцільне місиво.
Головний порятунок від спеки для місцевих - вода. Одні купаються у водоймах, інші поливають один одного зі шлангів, а дехто просто з відра. Навіть собаки, й ті приймають водні процедури.
Тим часом містах масово відкривають спеціальні охолоджувальні центри, де люди можуть відпочити і попрацювати за комп’ютерами за комфортних температур.
Такі аномально високі температури експерти пояснюють кліматичними змінами. Навіть в Антарктиді за звітами ООН зафіксували рекорд у плюс 18 градусів. Тому дослідники наголошують, проблема потепління має не місцевий, а глобальний характер. Тож і вирішувати її потрібно усім світом.