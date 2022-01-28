Жертви негоди: у Греції через потужний сніговий шторм загинули тисячі риб

На березі рибалок зустрічають безпритульні коти, які несподівано отримали частування.
Через потужний сніговий шторм у Греції загинули тисячі риб.
Про це йдеться 28 січня в ефірі ТСН.Ранок.
Інцидент стався у державному рибо-ловецькому господарстві на північному заході країни. Там вирощують понад пів мільйона рибин, і деякі види — як-от морський лящ і білий карась — дуже чутливі до низьких температур.
Втекти з басейнів, де їх тримають, на глибину вони не могли, а люди не втигли їх випустити. Поки у господарстві підраховують збитки, на березі рибалок зустрічають безпритульні коти. Вусані несподіваному частуванню вочевидь радіють.
Нагадаємо, що в Ізраїлі рибу навчили керувати машиною.
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