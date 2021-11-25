Жертви пандемії: хто з українських політиків помер від COVID-19

Жертви пандемії: хто з українських політиків помер від COVID-19

Прямо чи опосередковано, коронавірус забрав або став однією з причин смерті деяких українських політичних діячів.

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо про смерть колишнього мера столиці Олександр Омельченка. 18 листопада його госпіталізували з COVID-19. За інформацією ЗМІ у політика стався обширний інфаркт після операції на серці.

Також читайте Помер ексмер Києва Олександр Омельченко

Прямо чи опосередковано, коронавірус забрав або став однією з причин смерті багатьох українських політичних діячів. Хто з українських політиків став жертвою пандемії, йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Юхим Звягільський

"Сірий кардинал Донбасу", так тривалий час назвиали Юхима Звягільського.

Звягільський — багаторічний директор шахти імені Засядка. Виконував обов'язки прем'єр-міністра України від вересня 1993 до липня 1994 року, а також деякий час був віцепрем'єром.

УНІАН

Юхим Звягільський був єдиним в історії незалежної України депутатом Верховної Ради усіх вісьмох скликань — від 1990 до 2019 року. Під час останніх скликань був найстарішим нардепом у парламенті.

На виборах до ВР 2019 року Звягільський уже не балотувався.

6 листопада на 89-му році Юхим Звягільський через ускладнення внаслідок інфікування COVID-19 помер.

Євген Марчук

Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року від серцево-легеневої недостатності, спровокованої COVID-19.

У 1990 році Марчук став першим заступником керівника КДБ Української РСР, потім, до липня 1994-го очолював СБУ. Від червня 1995-го до травня 1996 року був прем'єр-міністром України .

УНІАН

У листопаді 1999 року указом президента Леоніда Кучми Марчука було призначено секретарем РНБО. Від червня 2003-го до вересня 2004 року він був міністром оборони України.

У 2018—2019 роках очолював делегацію України у ТКГ на Мінських переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Валерій Бабич

Народний депутат II-III скликань, підприємець та громадський діяч Валерій Бабич з Львівщини помер 28 жовтня 2020 року. Причина смерті — ускладнення через коронавірус. Йому було 67 років

Геннадій Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес очолював місто 10 років. У вересні 2020 року з'явилася інформація, що політик захворів на коронавірус, проте його соратники це спростовували.

14 вересня 2020 року ЗМІ поширили інформацію, що Кернеса госпіталізовано до 17-ї міської клінічної лікарні із двостороннім запаленням легенів через COVID-19. Згодом його перевезли у німецьку клініку "Шаріте". Фактично він виграв на виборах мера Харкова у 2020 році, будучи уже в лікарні. 9 грудня в Харкові на першій сесії нового складу міської ради Кернеса "заочно" визнали таким, що вступив на посаду мера.

17 грудня стало відомо, що Геннадій Кернес помер від ускладнень після COVID-19.

УНІАН

COVID-19 також не змогли здолати мери Борисполя, Конотопа і Новгород-Сіверського.

Анатолій Федорчук — Бориспіль

Так, 28 жовтня 2020 року помер мер Борисполя (Київська область) Анатолій Федорчук. Він був очільником міста упродовж 14 років, але помер від наслідків коронавірусу так і не дочекавшись результатів чергових місцевих виборів. За попередніми результатами, Федорчук лідирував і міг знову обійняти цю посаду.

Фото: tvboryspil.com

Олег Бондаренко — Новгород Сіверський

29 жовтня 2020 року від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 47-річний міський голова Новгород-Сіверського (Чернігівська область) Олег Бондаренко. Попередньо, він також перемагав на виборах мера, які відбулися днями раніше.

Фото із соцмереж

Олександр Луговий — Конотоп

Новообраний міський голова Конотопа Сумської області 53-річний Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусу 16 листопада. Він захворів до виборів і з ускладненнями COVID-19 потрапив до лікарні.

Відомо, що у політика був цукровий діабет. Припускають, саме через цю хворобу коронавірус і дав ускладнення на організм.