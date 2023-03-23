Жила з 5-місячним немовлям у закинутій будівлі: історія родини в Києві отримала продовження

У Києві 5-місячну дитину вилучили у матері. Зараз немовля перебуває під наглядом медиків, а соцслужби шукають новий прихисток для жінки.

Про це повідомили ТСН.ua.

"Зараз дитина знаходиться під наглядом лікарів, соцслужби зайнялись питанням пошуку прихистку для жінки, щоб вона перебувала разом з дитиною", - розповіли нам в поліції Києва.

З власних джерел у владі Києва нам стало відомо, що жінка не змогла назвати хоча б якісь дані про батька дитини.

Також стало відомо, що ця історія жваво обговорюється в соцмережах та багато українців звернули увагу на те, що жінка хоча і перебувала з дитиною в жахливих умовах, але в приміщенні, схожому на землянку, були споруджені полички, на яких був акуратно розставлений посуд.

Нагадаємо, у Києві в 36-річної матері вилучили п'ятимісячне немовля, якого виховували в закинутій недобудові. Дитина жила в антисанітарії без будь-яких комунікацій.

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