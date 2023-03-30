Жила з 5-місячною дитиною у "норі" на Печерську: втікачці подарували презервативи і план дій

36-річній Антоніні Пашковській, яка мешкає в землянці Печерського району столиці та у якої нещодавно вилучили 5-місячну дитину через загрозливі побутові умови, посадовці з місцевої райадміністрації подарували презервативи.

Нагадаємо, історія Пашковської набула величезного резонансу після того, як посадовці отримали анонімного дзвінка та під час виїзду на місце побачили, в яких небезпечних умовах мешкає жінка з 5-місячним хлопчиком.

Про це ТСН.ua розповіли в центрі соцслужб Печерського району, представники якого знов відвідали жінку та роз’яснили їй умови, за яких вона може повернути собі немовля.

"Буквально вчора разом зі службою у справах дітей, ювенальною превенцією ми їздили до цієї мами. Їй було надано інформаційні листівки, візитівки, покроковий план дій того, що їй потрібно робити для повернення дитини, надали буклети про соціально-небезпечні хвороби, надали презервативи, розповіли про алгоритм повернення дитини. Вона повинна звернутись до нас. На це вона відповіла: "Добре". Її дитина, хлопчик, в лікарні під наглядом лікарів", - розповіли нам в центрі соцслужб Печерського району Києва.

Землянка на Печерську в Києві. Фото: центр соцслужб Печерського району Києва

Землянка на Печерську

Своє чергою, мешканці будинку №37, поруч з яким знаходиться землянка Пашковської, повідомили нам, що днями мешканка "нори" днями влаштувала прання та готувала їжу на вогнищі, яке розпалила поруч з землянкою.

Жінка в землянці: що відомо

Історія Антоніни Пашковської набула величезного резонансу після того, як до служб зателефонував анонім та повідомив, що землянці, в норі, на вулиці Бойчука мешкає жінка з немовлям. Представники соцслужб разом з поліцією вирушили туди з’ясовувати ситуацію. Під час спілкування жінка, яка дійсно мешкає в землянці, віддала їм дитину, погодившись з тим, що умови в погребі без жодних комунікацій є загрозою для 5-місячного хлопчика.

Антоніна зі своїм малюком. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

Наступного дня журналіст ТСН.ua розшукав цю нору в пагорбі на вулиці Бойчука та поспілкувався з жінкою. Вона представилась мешканкою Кривого Рогу Антоніною Пашковською та розповіла свою історію.

"Мене звати Антоніна Пашковська, мені 36 років. Я родом із Кривого Рогу, в мене загалом три дитини. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном, він далекобійник, тому забрав її з собою після повномасштабного вторгнення росіян. Середньому синові, Кирилу, зараз 6 років. Коли йому було 2 роки, то в мене його забрала моя мачуха та віддала своїй доньці, яка не може мати дітей. Сама я з дитячого будинку, мене взяли на виховання, коли мені було 2 роки. Потім мене вигнали з дому, мачуха сказала, щоб я не поверталася. Найменшому, Сашкові, 5 місяців. Я його народила в Києві 10 жовтня, але не тут, а в пологовому будинку. Після пологів так сталося, що мене відправили в Полтаву, в будинок матері та дитини. Але звідти я втекла, тому що там, як у концтаборі. Тут я перебуваю близько тижня, а загалом в Києві - близько 7 років", - стверджувала Антоніна.

За її словами, в Києвіу неї є чоловік, який мешкає з нею разом в землянці, але вона не має ні житла, ні роботи. На питання про те, чи буде шукати роботу, жінка нічого не відповіла, лише уточнила, що може виконувати малярні роботи.

"Якщо мені дитину не повернуть, то скажу чесно - я піду здьорнусь, повішусь", - резюмувала Антоніна та заплакала.

5-місячного Сашка оглядають лікарі. Фото: Центр соцслужб Печерського району Києва

І в соцслужбах, і в поліції підкреслюють, що не все так однозначно, як розповідає ця жінка.

"Жінка йшла на контакт, розповіла про свою історію, розповіла, що втекла з реабілітаційного центру з Полтавської області тому, що там режим, правила внутрішнього розпорядку, є обов’язки у кожного члена колективу, можна було користуватися мобільним телефоном лише у відведені години. Зі слів жінки, фахівці центру допомогли оформити новонародженому синові свідоцтво про народження, декларацію з педіатром, обстежили його. За спостереженням фахівців, немовля (в землянці – Ред.) було не доглянуте належним чином, дитина жила в повній антисанітарії, мати його не мила, а протирала вологими серветками. Жінка розповіла, що годувала сина дитячими кашками, коли вона знаходила кип’ячену воду, яку приносили люди. Під час тривалого спілкування з жінкою і пошуку шляхів вирішення її проблем вона сама сказала про те, що не хоче і не може далі виховувати сина. Через деякий час вона сказала: "Напевно, так буде краще для сина", і написала заяву про відмову від дитини на начальника районного відділу поліції та начальника служби у справах дітей та сім’ї Печерської районної в місті Києві державної адміністрації", - повідомляли соцслужби.

До цього фахівці соцслужби додали, що у жінки є проблеми зі здоров'ям через небайдужість до алкоголю та наркотиків. Сама жінка це спростовує.

Читайте також: