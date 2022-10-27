Жили у свинарнику та обкрадали людей: як поводились окупанти у селі Любимівка на Херсонщині

У селі Любимівка на частині окупованої Херсонщини російські окупанти жили у свинарнику, а катівні облаштували у місцевій школі. Тим часом люди жили майже сім місяців у нестерпних умовах. Українських захисників вони вітали зі сльозами і навіть не одразу повірили, що до села нарешті увійшли ЗСУ.

Які руйнування лишив після себе так званий "братський народ" - у сюжеті ТСН.

Майже сім місяців люди жили під окупацією. Росіяни у селі влаштовували нелюдські розваги, розповідає пан Олександр. Вони розстрілювали хати та людей без жодної причини. Катівні облашували просто у школі. Окупанти там тримали затриманих місцевих, а поміж парт поставили російські ящики від боєприпасів.

Від 10 березня жителям заборонили виїжджати, погрожували вбивством - місцеві жителі опинилися у пастці. Окупанти забирали в них мобільні телефони та грабували хати. Пралки, холодильники та килими з хат зносили до свиноферми, бо саме в ній оселилися, кажуть мешканці села. Коли українські Збройні сили почали наступати, то росіяни тікали так, що лишили і взуття, і спіднє.

Любимівка на Херсонщині вільна від початку жовтня. В очікуванні зими жителі намагаються відремонтувати та утеплити понівечені оселі. Люди вірять, що окупанти будуть покарані за все завдане горе.

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