Жили в споруді біля церкви: що відомо про 5-річну Ніколь та її батька, яких убив російський "Шахед" у Києві (фото)

Стали відомі нові подробиці про родину, в чий будинок у Києві поблизу Видубичів у суботу влучив російський "Шахед". Як відомо, тоді загинув переселень з Оріхова Запорізької області Олександр Гаранський разом зі своєю 5-річною донькою Ніколь. Мати дівчинки, Олександра, вижила.

ТСН.ua розшукав родичів і друзів цієї родини та поспілкувався з ними. За їхніми словами, однією з головних мрій 5-річної Ніколь було повернення додому до мирного Оріхова. Дитина захоплювалася малюванням і безмежно любила своїх батьків.

Одразу після трагедії деякі з моніторингових каналів повідомили, що дитину начебто так і знайшли в обіймах батька. Подруга цієї родини Діана Дудченко підтвердила нам те, що дитина була поруч з батьком.

"Ця родина з Оріхова Запорізької області, вони виїхали звідти приблизно через пів року після початку повномасштабного вторгнення. Тимчасовий прихисток їм дали на території церкви, в невеличкому будиночку. Про Олександру можу розповісти, що вона дуже гарно співає, в Мережі можна знайти записи її пісень, вона працювала вихователькою в дитячому садку. Жінка мріяла розпочати свою справу – вона гарно робить торти та іншу випічку", – розповіла нам подруга родини Діана Дудченко.

Вижила дивом

"Олександра, мати Ніколь, дивом вижила. Як стало відомо, її відкинуло під час вибуху метрів на 20. Через три години її знайшов електрик. Олександру відкинуло аж на територію заводу. Зараз лікарі кажуть, що попереду у Олександри кілька операцій і тривале відновлення", – каже Діана Дудченко.

Родина Гаранських / Фото: сторінка Олександри Гаранської у Facebook

Розповідаючи про цю родину, пані Діана каже, що вони завжди намагалися допомагати іншим, волонтерили.

"Олександр та Олександра їздили в Оріхів, щоб допомагати тим, хто потребував там цього. Возили допомогу, дітям – подарунки. В Києві брались за будь-яку роботу, щоб, як кажуть, стати тут на ноги", – каже Діана.

5-річна Ніколь, яку росіяни вбили "Шахедом", готувалася йти до підготовчого шкільного класу, любила малювати та ліпити з пластиліну різноманітні фігурки.

"З вересня Ніколь мала вже йти до підготовчого класу. Ця дівчинка розповідала моєму синові, що дуже мріяла повернутися до рідного Оріхова після закінчення війни", – каже Діана.

За її словами, вчора Олександрі повідомили про загибель чоловіка та дитини.

"Про це їй розповів священник. Але психологи кажуть, що сприйняття реальності прийде через три доби. Важко", – каже Діана.

Резюмуючи, жінка каже, що зараз Олександра залишилася і без родини, і без житла, і без найнеобхідніших речей.

"Лікарі сказали, що певні препарати для відновлення Олександра повинна купити власним коштом, тому ми зараз збираємо кошти, щоб допомогти", – каже Діана Дудченко.

Мріяли повернутися додому

Дідусь загиблої дівчинки Віктор Гаранський у коментарі для ТСН.ua розповів, що в тому будинку під час вибуху була ще одна людина.

"Там була ще Ірочка, наша менша донька. Вона вижила. Олександра в лікарні, з нею зараз її батьки. Знаю, що її перевели з реанімації. Про онучку можу сказати, що вона полюбляла малювати, займатися спортом", – каже Віктор Гаранський.

5-річна Ніколь мріяла повернутися до рідного Оріхова Запорізької області / Фото: соцмережі

Ледь стримуючи сльози, його дружина, Світлана Гаранська, додає: "Онучка дуже гарно танцювала, любила співати, ходила на гімнастику, дуже мріяла повернутися до Оріхова. Вони не планували залишатися у Києві. Думали так – тільки закінчиться війна, і вони всі повернуться додому…".

Раніше повідомлялося про те, що в Києві зафіксовано застосування термобаричних зарядів.

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