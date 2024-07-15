Жінці відірвало ноги?: деталі ДТП, до якої може бути причетний керівник детективів БЕБ

Відірвані ноги та розтрощений бампер – 14 липня у столиці трапилась моторошна дорожньо-транспортна пригода. У ДТП потрапили одразу три автівки. Що відомо про інцидент? Скільки людей постраждало, хто винен у ДТП та ким виявився один із учасників аварії – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Жахлива ДТП у столиці! 14 липня близько 13:00, до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка трапилася на Столичному шосе. На місце події прибула слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.

Також читайте В Україні різко збільшилась кількість ДТП: несподівана причина

Жахливі кадри оприлюднили місцеві телеграм-канали. Попередньо встановлено, що аварія трапилась на місці, де перед цим вже трапилась ДТП! Зокрема у повідомленні поліції Києва, йдеться про те, що між двома автомобілями трапилась дорожньо-транспортна пригода. Коли водії та пасажири автівок вийшли з автомобілів та стояли біля місця ДТП, в автомобіль Dodge в'їхало авто Toyota. У результаті зіткнення двоє учасників аварії отримали травми.

Джерела OBOZ.UA у правохоронних органах та низка столичних пабліків стверджують, що одна людина з травмованих постраждала дуже сильно: у жінки – травматична ампутація ніг. Також у Telegram-каналах спершу повідомлялося, що ДТП трапилась через те, що пішохід намагався перебігти дорогу через вісім смуг. Писали, що він зазнав травматичної ампутації ніг. У поліції ж про це не згадували.

Водночас як повідомляє "Громадське" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, до подвійної ДТП причетний керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук. Він перебував за кермом Toyota й зазнав травми голови.

“За словами співрозмовників hromadske, Ткачук перебував за кермом Toyota. Джерело зазначило, що він зазнав травми голови, але не вказало, наскільки вона серйозна. hromadske зверталось до БЕБ за підтвердженням чи спростуванням інформації, але там відповіли, що не мають інформації про ДТП", - йшлося в повідомленні.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, прилад "Драгер" на місці ДТП показав, що Ткачук був тверезим, наразі він у лікарні. Також він добровільно здав зразки на дослідження. Матеріали справи будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Хто такий Олександр Ткачук

У відкритому доступі про Олександра Ткачука мало інформації. Видання ZN.UA у січні 2023 року, коли писало про призначення Ткачука на посаду, зазначало, що він нібито є близьким до "куратора правоохоронного напрямку" в Офісі президента Олега Татарова.

Чим займається БЕБ

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати податків і загалом усі злочини, пов’язані з економікою та фінансами. Наприклад, шахрайство з фінансами, протиправне заволодіння майном підприємства, доведення до банкрутства та багато іншого. Цей орган запустили у роботу в листопаді 2021 року.

Раніше економічні правопорушення розслідувала податкова міліція, а також економічні підрозділи Служби безпеки та Нацполіції. Необхідність створення окремого органу пояснювали тим, що податкова міліція погано розслідує економічні злочини, а для решти відомств це взагалі невластиві функції.

Ще одна ДТП

ДТП у столиці напередодні була не єдиною, від якої мурахи по шкірі. Вранці 14 липня на Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками. Транспорт вилетів з дороги та перекинувся, у салоні перебувала 41 людина. Пасажири їхали на Всеукраїнську прощу до Зарваниці, повідомили у поліції Тернопільської області.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Згодом стало відомо, що загалом травмовано було 19 осіб – саме стільки пасажирів автобуса звернулися за допомогою до найближчої лікарні до опівдня.

Жахлива ДТП за участю підлітків

А ще ці вихідні видались неспокійними на Вінниччині. Там у дорожньо-транспортну пригоду потрапили підлітки. Аварія сталась 12 липня близько 20.30 поблизу села Пеньківка Жмеринського району.

За інформацією слідства, 19-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП водій та четверо його неповнолітніх пасажирів отримали травми. Після надання медичної допомоги двох потерпілих відпустили дому.

"До медичного закладу потрапив водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, віком 15 та 16 років, госпіталізації не потребували. Водій освідуваний, він тверезий. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик", – йшлося в повідомленні поліції.

За фактом автопригоди розслідується провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що у страшній ДТП з 14 загиблими на Рівненщині загинув військовий з дружиною та дитиною.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.