Жінці відірвало ногу: у Харкові снаряди прилетіли в будинок і на дитмайданчик, одна людина загинула, вісім поранено

Одна людина загинула, ще восьмеро поранені через ранковий обстріл Харкова. За даними медиків, усі мають осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

Росіяни обстріляли Салтівський район о 10:30 ранку. Прильоти зафіксували на території храму, дитячого майданчика. Було пряме влучання і в житловий будинок.

Детальніше – у вечірньому випуску новин ТСН за 15 серпня 2022 року.

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Біля храму - слід від російського снаряду. Його основна частина увігналась вглиб асфальту. А уламки хвоста розлетілися навкруги, де в цей час було чимало перехожих.

Військовий з позивним "Махорка" приїхав до Харкова на день народження мами. Але не встиг навіть піднятися додому, як почув вибухи. Одразу побіг в укриття, а як затихло, схопив аптечку і помчав на місця прильотів, де побачив двох поранених.

"Насамперед я постарався жінці надати допомогу - зупинити кровотечу, тому що в неї була практично ампутована права нога, нижче коліна. У чоловіка, крім поранення в таз і ногу, у нього ще були численні осколкові поранення в область спини", - каже військовий.

Від ранкового обстрілу поранення отримали 9 людей. Одна жінка надвечір померла в лікарні, ще одна людина у вкрай тяжкому стані. Рятувальники нарахували щонайменше 10 прильотів. Майже 20 хвилин усе місто здригалося від вибухів.

"Це були системи залпового вогню системи "Град". На місці працюють підрозділи ДСНС, сапери. Сапери виявляють вибухонебезпечні предмети та вивозять їх для подальшого знищення", - каже речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Ворог знову взявся за Салтівський район. Снаряди сьогодні летіли просто на багатоповерхівки.

Церква, житловий будинок, дитячий майданчик, зупинка громадського транспорту. Росіяни цілили по найбагатолюдніших місцях.

Правоохоронці разом із рятувальниками вилучили залишки смертоносних снарядів. Їх назбирали вже тисячі і кожен - стане доказом у справах про звірства росіян.

Нагадаємо, у Білорусі, ймовірне, йде підготовка до масованого ракетного удару по Україні: на одному із аеродромів - до пів сотні ракет.

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