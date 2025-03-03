Жінка не випускає з рук шматок хліба: як відбувається евакуація з Донеччини

У Дніпропетровській області діє транзитний пункт для переселенців. Тут реєструють переселенців з Донеччини, видають допомогу і підшуковують житло.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Волонтери громадської організації "Схід SOS" евакуювали шістьох людей, кільком з ним вже більше 90 років. Ця громадська організація евакуює переважно найскладнішу категорію переселенців - літніх, маломобільних, самотніх. Найтяжчі їдуть до лікарні. Інші на реєстрацію. Опинившись у безпеці, трохи видихають і навіть жартують.

Дві літні пані мають документи і на здоров’я не скаржаться, тож невдовзі поїдуть до свого тимчасового дому, який їм забезпечать волонтери. Пані Марія куняє у кріслі колісному. Дітей має, але їм, схоже, не до матері. Тож довіряє своє життя малознайомим людям. Вірить, попіклуються. Жінка з Калинівки, це поруч з Покровськом. З подивом дізнається, що їй вже 85. Речей не взяла жодних, досі спантеличена.

Марія з Калинівки

Шукати нову домівку з гідними умовами для людей, що потребують догляду, дуже важко, розповідає евакуаційниця Ольга Владимирова.

"Місць по Україні для таких людей катастрофічно мало, вони з’являються, як не цинічно це звучить тільки, коли хтось помирає. На небезпечних територіях наразі залишається близько 150 людей, які вже подали заявки, яких ми не можемо вивезти, тому що нема куди", - каже Ольга Владимирова.

Кожен третій переселенець, кажуть у транзитному пункті, має проблеми з документами, часто не знає, де рідні. Як-от ця жінка, яка вперше за довгий час нормально поїла і тепер не випускає із рук шматочок хліба. Відновити втрачені в розбомблених оселях документи, шукати рідних і не тільки допомагають волонтери та соцпрацівники. Їх тут кількадесят.

Наступний етап - знайти житло для людей, що не потребують спеціального догляду, водночас їх не можуть прихистити родичі чи знайомі. Переселенців з Донеччини нині приймають 13 областей України.

"Поки проблем нема. Тут нам доводять, яка область, яка громада буде приймати наших мешканців. У кожному місці по-різному, але здебільшого це гуртожитки", - каже координаторка транзитного центру для переселенців Алла Рябцева.

Транзитний пункт

Цей транзитний пункт на Дніпропетровщині працює з вересня. Доти діяв у Покровську на Донеччині, коли ж умови там стали нестерпними перемістився до Павлограда. Бувають дні, коли через нього проходить до сотні переселенців. І що ближче підбирається фронт, то більше їх стає.

До сліз! Жінка не випускає з рук шматок хліба: уся правда про евакуацію з Донеччини

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