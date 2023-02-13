Жінка, яка народила 18-ту дитину, в своєму селі така не одна: якими сім'ями славиться Глинне на Рівненщині

В селі є мешканка, яка народила вже 19 дітей.

43-річна жителька Рівненщини народила свою 18 дитину, назвала донечку Магдалиною. Дівчинка стала шостою сестричкою в родині, а ще в неї є 12 братиків. Нинішні пологи минули добре, кажуть медики, йдеться в ТСН.

Вдома на Магдалинку чекає тато, 12 братів, найстаршому з яких уже 24 роки, і 5 сестер. Дівчинка стала 18 дитиною у родині. “3 кілограми 300 грам, 55 сантиметрів, вона здорова, доношена, має невеличку жовтяничку”, - констатують в лікарні.

За показами породіллі робили кесарів розтин, але мама, і немовля почуваються добре.

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18-ро дітей в родині - для когось дивина, а от для рівненського Полісся справа звичайна, а для села Глинне – узагалі норма, адеж село славиться багатодітними сім’ями.

Саме з нього, уже інша багатодітна мати, Світлана Ковалевич, яка кілька років тому народила 19-ту дитину. Назарчику вже 4 роки, а старші діти уже одружилися, мають і своїх дітей. У пані Світлани з чоловіком уже 24 онуків. Незнайомці, каже, дивуються як можна усіх по іменах запам’ятати.

Кожного року вагітніти і народжувати дійсно виснажливо для організму жінки, кажуть акушери-гінекологи, але завжди раді малюкам. “Якщо брати соціальний аспект, то завдяки таким жінкам наша область з року в рік займала перше місце по народжуваності”, кажуть медики.

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Тим паче, за останній рік в Україні народжуваність зменшилася. “Народилося на 30 відсотків менше новонароджених. Це звичайно пов’язно було з військовими діями, з еміграцією наших жінок, з тим, що наші чоловіки воюють”, - переконують лікарі.

Днями новонароджену Магдалену з мамою випишуть додому. Чи повернеться до пологового за 19-тим, а може й 20-м малям, пані Марія ще не думає. А от медики запрошують. “Люди, народжуйте. Нам треба майбутнє нашій Україні. Діти – це майбутнє нашої країни”, - кажуть в лікарні.

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