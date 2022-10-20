Лайкала пости окупантів у заборонених соцмережах: історія українки, яка просила росіян бомбити Черкаси

Катів, які знущались з українців в Гостомелі, черкащанка вважала новими героями та прохала підтримати їх.

Черкащанка, яка надсилала росіянам фотографії розташування об’єктів збройних сил та укріплень, вибачилась перед Україною та своєю родиною.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Під час допиту її в судовому розгляді та свого виступу в судових дебатах обвинувачена Дробот Т.П. зазначала, що повністю визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих їх злочинів, просила вибачення у держави та в своєї сім’ї", – повідомили нам в прокуратурі.

За даними правоохоронців, Тетяна Дробот вказала, що вчинила свої дії не з метою настання негативних наслідків для міста та громадян України, та керувалася своїми емоціями, а не розумом.

Тетяна Дробот засуджена до 10 років тюрми. Фото 18000.com.ua

"З огляду на її поведінку під час судового провадження, а також зважаючи на те, що вона понад 7 місяців провела у слідчому ізоляторі та мала час усвідомити власні дії, у сторони обвинувачення відсутні сумніви щодо правдивості її показань та розкаяння", – додали в прокуратурі.

Своєю чергою, правоохоронці не виключають, що вирок (Дробот засуджена до 10 років тюрми) можуть оскаржити.

"На цей час прокурорами вивчається вирок суду на предмет його подальшого оскарження в суді апеляційної інстанції", - розповіли нам в прокуратурі.

Не виключає оскарження і сторона захисту. Як повідомив нам адвокат Андрій Шевченко, який представляє інтереси Тетяни Дробот, якщо його підзахисна вирішить подавати апеляцію, то він підготує таку скаргу.

Лайкала пости окупантів

На питання про наявність вагомих доказів провини працівники прокуратури відповідають, що їх – чимало.

"За результатами слідчих дій, а саме обшуків за місцем проживання фігурантки справи було відшукано речові докази (телефони та комп’ютерна техніка), на яких зафіксовано факт передачі громадянам держави-агресора росії інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ, а також позитивне ставлення обвинуваченої до російської агресії проти України", – повідомили в прокуратурі.

Як ми з’ясували, на сторінці Тетяни Дробот в забороненій соцмережі є безліч постів, які опубліковані в підтримку окупантів. Наприклад, 26 лютого вона вподобала фотографію російських солдат з таким підписом: "Рождение новых героев. Поддержим российский спецназ, который сутки удерживал аэродром под Киевом против превосходящих сил противника. 200 спартанцев в Гостомеле".

Через два тижні вона вподобала відео з такою назвою: "Ополченцы взяли Мариуполь в кольцо, пощады не будет".

А незадовго до цього на її сторінці з’явився допис з лайком про Волноваху: "Зачистка Волновахи завершена, город освобожден – министерство обороны РФ".

В березні жінку було затримано. Слідство з’ясувало, що вона переслала на російські номери телефонів фотографії, які, своєю чергою, зробив її чоловік за допомогою планшету. Але, як кажуть правоохоронці, станом на той день в Україні ще не була передбачена відповідальність саме за фотографування військових об’ектів. Чоловік уникнув відповідальності за це, але пізніше, в квітні, був засуджений за зберігання боєприпасів без відповідного дозволу.

"За принципової позиції прокурорів Черкаської обласної прокуратури Придніпровським районним судом м. Черкаси визнано винною та засуджено до 10 років позбавлення волі 62-річну черкащанку за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 110 КК України)", – додають прокурори.

І, резюмуючи, в прокуратурі кажуть: "Також вона закликала представників рф до здійснення артилерійських та ракетних ударів по одному із мікрорайонів м. Черкаси, на території якого знаходився військовий об’єкт".

Як не парадоксально, але за словами захисника Тетяни Дробот, один з її синів захищає Україну в лавах ЗСУ.

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