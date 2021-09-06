Жінка, яка втратила батька у катастрофі MH17, звинуватила у суді "російський режим" у брехні

Жінка, яка втратила батька у катастрофі MH17, звинуватила у суді "російський режим" у брехні

Вона звернулась "російського режиму" цитатою із "Архипелаг ГУЛАГ"

Суд Нідерландів слухає родичів і близьких загиблих внаслідок катастрофи Boeing MH17 над окупованим Донбасом влітку 2014 року. Внаслідок авіатрощі, спричиненої ракетою російської установки «Бук», загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Годину тому розпочалося засідання суду. Вже заслуховують перших доповідачку. Жінка, яка тратила в катастрофі батька і мачуху, заявила з перших слів, що звертається до «російського режиму» і процитувала російською рядки із книжки Солженіцина «Архипелаг ГУЛАГ»

«Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть», - заявила вона.

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Загалом слово отримають близько 90 родичів загиблих в авіатрощі. Деякі родичі будуть особисто присутні в залі суду. З іншими зв’яжуться через відеозв’язок. Ще сотні членів родин загиблих написали заяви, які будуть зачитані в суді і додані до кримінальної справи. Будуть зачитані заяви родичів з Австралії та Нової Зеландії, Канади, Малайзії, хто не зміг приїхати до Нідерландів через коронавірусні обмеження. Очікують, що це бути емоційний момент.

Суд дозволив демонструвати фотографії та показувати відео своїх близьких, або показувати особисті речі. Усе це, щоби продемонструвати, наскільки тяжке горе спіткало сотні невинних людей.

Наразі суд розглядає звинувачення проти чотирьох підозрюваних. Це Ігор Гіркін, ексофіцер ФСБ, який в 2014 називав себе міністром оборони «ДНР», також громадяни Росії Сергій Дубинський та Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко. Міжнародна слідча група розслідувала справу шість років і дійшла висновку, це ці особи причетні до транспортування і використання зенітно-ракетного комплексу «Бук», який і збив Boeing .

Однак слідство не зупинилося і продовжує шукати інших причетних до трагедії. Надати підтримку слідству намагається прокуратура України. Так цього тижня до слухань уперше приєднається українська делегація на чолі з українською прокуроркою Іриною Венедиктовою. Вона відвідає слухання суду в четвер і окремо хоче покласти квіти до Меморілу пам’яті загиблих рейсу MH17.

Новини світу: суд Нідерландів слухає родичів загиблих внаслідок катастрофи боінгу MH17

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