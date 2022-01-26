Жінка забила чоловіка сокирою та хотіла підірвати: на очах 13-річного пасинка сварка переросла у криваву розправу

Вибух у квартирі міг приховати сліди злочину.
Моторошна історія сталася у Вінниці. Там 40 річну жінку підозрюють у вбивстві 76-річного цивільного чоловіка. Сімейна сварка переросла у розправу на очах 13 річного пасинка. Саме хлопчик і викликав поліцію.
Як 25 січня повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, коли приїхали копи, 76-річний Віктор лежав на підлозі і був ще живий, але надати допомогу медики не встигли. Травми, кажуть, були несумісні з життям. Бригада лише констатувала смерть.
У поліції кажуть - 40 річна жінка сокирою кілька разів вдарила свого цивільного чоловіка, потім зібрала усі цінні речі і гроші, забрала його малолітнього сина та поїхала до готелю. У квартирі ж зловмисниця відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху.
У готелі кажуть, жінка коли заселялась була спокійна, сказала, що немісцева і приїхала до лікаря.
"Домовилась нібито із зубним лікарем вставляти зуби, адекватна, нормальна мама з дитиною, яка попросила з ресторану замовити їжу, погодувати дитину", - розповіла адміністраторка готелю Альона Жуковська.
Але вже за кілька годин 13 річний хлопчик спустився до адміністратора і попросив терміново викликати поліцію.
"Він був наляканий, розказати, аж поки мати не прийняла свою дозу алкоголю і не заснула, не міг. Потім дитина спустилась і розповіла, що так трапилось, що мама вбила тата", - говорить адміністраторка.
13-річний Дмитро у поліції розповів, що боявся мачухи, тому відразу не сказав, що трапилось, хоч усе бачив.
Віктор був неконфліктний, кажуть сусіди. З першою дружиною розлучився і довго жив лише з сином. Коли з’явилась нова жінка, ніхто не знає.
13-річний же Дмитро має особливості розвитку і навчається індивідуально.
"Батько приводив в школу, сидів чекав поки він був на інклюзивному навчанні. З ним було важко справитись, тому батько був весь час в школі. Батько по відношенню до нього був дуже уважний", - розповіла директорка вінницького ліцею №10, де навчається хлопець, Світлана Куца.
Нині хлопчиком опікуються соціальні служби, які і вирішуватимуть його долю. Мачуха у поліції, їй оголосили про підозру і вже 26 січня обиратимуть запобіжний захід. За вбивство чоловіка їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо:
У селі Шкарів Рівненського району Рівненської області 24-річний хлопець заліз до будинку 74-річної жінки та жорстоко її вбив. Шість років тому молодик уже грабував потерпілу, проте тоді вона пробачила зловмиснику та не зверталась до поліції.
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