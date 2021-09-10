Жінка загинула під час нічної пожежі у 9-поверхівці Києва: відео

Пожежу вдалося ліквідувати за дві години, але квартира вигоріла повністю.
У Києві 63-річна жінка загинула під час нічної пожежі у 9-поверхівці.
Зайнялося близько першої ночі на восьмому поверсі.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 10 вересня.
Вогонь поширився на чотири сусідні помешкання.
Шестеро осіб із вогню евакуювали вогнеборці, ще зо пів сотні на вулицю вийшли самі.
Пожежу вдалося ліквідувати за дві години. За цей час квартира, де зайнялося, вигоріла повністю.
Рятувальники повідомляють, коли розгрібали залишки меблів, виявили тіло жінки.
Що стало причиною пожежі, нині встановлюють слідчі.
Нагадаємо, у Києві та Броварах горіли дахи 5-поверхівок.