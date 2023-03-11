Жінка згоріла живцем, а чоловікові відірвало руку: шокувальні подробиці обстрілу автобусної зупинки у Херсоні

У четвер зранку, 9 березня, росіяни завдали чергового удару по Херсону – ворог атакував автобусну зупинку, коли там були люди. Внаслідок атаки четверо людей загинули, один чоловік у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розповіла шокувальні деталі атаки по Херсону.

На місці удару окупантів у Херсоні тепер залишилась лише понівечена зупинка, вигорілий кіоск, бите скло та металеві уламки на дорозі.

Всередині кіоску вщент вигоріло все,тут загинула продавчиня на ім’я Олена,їй було 34 роки. Вона згоріла живцем.

Біля будинку 80-річної Нелі Іванівни під час обстрілу проходили двоє чоловіки.

"Один мертвий був накритий, інший лежав – руку відірвало, покалічило живіт, був весь у крові просто. Води я не могла йому дати, він весь у крові – я воду підставляю він не п'є", - розповіла бабуся.

Як розповіла інша очевидиця, пораненого чоловіка на ім'я Миколай доправили до лікарні, він у тяжкому стані. А іншого загиблого впізнали лише по кросівкам.

Нагадаємо, 9 березня у Херсоні пролунали потужні вибухи. Росіяни завдали чергового удару по автобусній зупинці, де були люди.

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