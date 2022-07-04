Жінки на Прикарпатті і Буковині влаштовують ярмарки для збирання коштів на підтримку військових

Жінки на Прикарпатті і Буковині влаштовують ярмарки для збирання коштів на підтримку військових

Коштів від заходів вдається зібрати більше, ніж очікують.

У середмісті Івано-Франківська волонтери продавали їжу та власні вироби, щоби наскладати на тепловізор для військових. Тут і черешневий Байрактар і бандерівський лимонад, йдеться в ТСН.

Ініціатива винятково жінок. Одні - напекли купу різноманітних смаколиків, інші - взялися за хенд-мейд, аби привабити перехожих, поруч із ятками влаштували фотозону - для світлин у справжніх військових обладунках.

Благодійний ярмарок тривав два дні й перевершив усі очікування волонтерок, вони зібрали понад 50 тисяч гривень. Тепер на прохання військової частини, якою опікуються, куплять тепловізор. А залишок витратять на оптичний пристрій для піхоти.

«Жінки мають тримати оборону в тилу. Чим ми і займаємося. Ми допомогаємо нашим військовим, щоб вони мали впевненість в тому, що тут є жінки, які дбають про них і хочуть, щоб все було добре», - каже керівник благодійного волонтерського фонду Мар'яна Заграй.

А в Чернівцях матері та дружини бійців, які боронять країну від росіян, розгорнули просто неба благодійні ятки: з одягом, саморобними прикрасами, картинами, вишиванками та смаколиками.

Торгували і дорослі, і діти, щоби зібрати гроші на автомобіль для захисників.

Улаштували аукціон і розгорнули польову кухню, де пригощали картоплею по-чорнобаївськи, смаженим орком та коктейлями Бандери.

Сотні містян підтримали ініціативу і за кілька годин удалося вторгувати 167 тисяч гривень. Це більше, ніж планували, тож замість однієї машини - придбають дві.

Читайте також:

Через війну українці постаріли емоційно й фізично: медики розповіли, як рятуватись від стресу і захистити організм

До Харкова їдуть закордонні волонтери, щоб допомагати ДСНС рятувати місто від пожеж і завалів

Доведені до дистрофії і з нагніймими ранами бійці із "Азовсталі" розповіли, які умови створили росіяни в полоні