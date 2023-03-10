Жінки підсилюють штурмові бригади "Гвардії наступу": тренування елітних підрозділів триває у стресових умовах

Навчання для добровольців штурмової бригади новоствореного воєнізованого підрозділу Національної поліції "Лють" стартували на Львівщині. Перші дні навчань розпочали з базових навичок: тактичної медицини, вогневої підготовки та теоретичних знань про зброю, йдеться в ТСН.

Один із епізодів навчань - тактична медицина. Від першої допомоги побратиму на полі бою залежить його життя. Інструктор умисно зривається на крик, щоб новобранці звикали працювати у стресі. “Я ходив, кричав на них, стресували, ми проживаємо 24/7 з нашими слухачами, є ситуативні задачі посеред ночі, вони підриваються”, - каже інструктор.

Умовні поранення, які тут розглядають, найбільш поширені на фронті. Надаючи допомогу, кожну свою дію боєць записує у спеціальну карту, її перевіряє інструктор. “Ми беремо розрахунок найчастіші поранення, осколкові поранення, ампутації кінцівок, досить часто трапляються. Я спілкуюся з колегами, які виконують бойові завдання, вони мені передають інформацію по частоті поранень”, - зазначає він.

24-річний «Шумахер», за фахом електрик і чи не єдиний тут з армійським досвідом. У штурмовій бригаді бачить себе снайпером. “Відмінно стріляю, підготовка трохи велика є, і по стрільбі і тактично. Ціль - вибити ворога, забрати наші території. В найкоротший термін”, - переказує воїн.

Серед добровольців одна жінка - 54-річна пані Лариса. Вона менеджер по персоналу, але хоче стати парамедиком. До війська просилася і раніше, але у військкоматі їй відмовляли, а в штурмову бригаду подалася, щойно оголосили про її створення. “Ми проходили певний етап відбору, я його пройшла і зараз в навчальному центрі. Я завжди кажу, коли людина чогось насправді дуже сильно хоче, всесвіт просто допомагає”, - переконує вона.

У перші дні навчань добровольці починають з азів - вивчають і теорію, як поводитися зі зброєю, і практику, адже здебільшого новобранці – без військового досвіду. “Навчання з різноманітних видів зброї, це первинні навички. Тактична підготовка, це підготовка в невеликих групах, зачистка приміщень, бо штурмовики будуть співпрацювати зі взводами, ротами, батальйонами”, - розповідає т.в.о. начальника тренінгового центру штурмової бригади Микола Копильчук.

Це тільки старт навчань, добровольцям ще вчитися і вчитися. Головне, кажуть інструктори, - вони дуже вмотивовані. Стараються, щоб якнайшвидше підсилити бійців на передовій і вибивати росіян з української землі.

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