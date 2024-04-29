Жінки відбивають, чоловіки тікають: нові скандали з ТЦК та пригоди ухилянтів на кордоні

Представники ТЦК знову і знову потрапляють у скандали. На жаль, іноді оновлення даних і проходження ВЛК закінчуються летально для військовозобов'язаних. Водночас жінки боронять чоловіків від ТЦК та навіть намагаються вивезти їх за кордон у хитрий спосіб. Розцінки на незаконний перетин кордону вражають, однак ухилянти готові на все заради “кращого” життя, але без війни.

Деталі гучних скандалів розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

“Лагідна” мобілізація триває

19 квітня у Львові трапився черговий скандал за участю представників ТЦК. По вулиці Кобилиці чоловіки у військовій формі на очах у перехожих скрутили чоловіка.

Відео з кадрами “лагідної” мобілізації у Львові швидко розлетілися Мережею. Очевидці події запевняють, що представники ТЦК били військовозобов'язаного.

На місце події викликали поліцію. На захист чоловіка стали перехожі, вони фактично не дали військовим заштовхати його в автівку. Утім, у підсумку, чоловік просто втік із місця подій.

Що кажуть у ТЦК?

Водночас у Львівському ТЦК, реагуючи на інцидент, заявили про напад на їхніх співробітників та нагадали про відповідальність за ухилення від призову. У дописі військових зазначають, що чоловік на відео цілком може бути військовозобов’язаним. Він проігнорував прохання представників ТЦК проїхати у районне відділення для звірки даних. Водночас чоловік відреагував різко — із застосуванням сили до представників ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати Нацполіцію. Також військові обіцяють провести незалежне розслідування.

“Надійшла інформація щодо, як заявлено мешканцями Львова, протиправних дій з боку працівників ТЦК на вул. Кобилиці. З даною інформацією ознайомлені. З відео бачимо, що особу, яка може бути військовозобов’язаним і на прохання військовослужбовців ТЦК проїхати у районний ТЦК для звірки даних відреагувала різко, із застосуванням сили до військовослужбовців ТЦК. Після цього було прийнято рішення викликати поліцію. Особа не захотіла дочекатися поліції і з місця події втекла. Щодо дій військовослужбовців ТЦК буде проведена службова перевірка, враховуючи надані відеоматеріали. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі військовослужбовців РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років”, — повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

А це вже Ужгород. Жінки відбивають чоловіка від ТЦК.

Помер після відвідин ТЦК

Воно й не дивно, що військовозобов’язані не хочуть добровільно йти до ТЦК, бо такі візити можуть закінчитися трагічно. На Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру. У нього стався епілептичний напад. Про це повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП у Facebook: “Висловлюємо співчуття родині та близьким. Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли. За даним фактом призначено службову перевірку. Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює співчуття рідним та близьким померлого”.

Як бачимо, інцидент став приводом для проведення внутрішнього розслідування. На трагедію відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він відкрив провадження за фактом смерті чоловіка.

“Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця”, — повідомив Лубінець.

Хочеш за кордон — плати

Після таких новин українські чоловіки й тікають за кордон від мобілізації. Навіть не дивлячись на те, що розцінки на такі “послуги” незаконного перетину кордону просто космічні. Суми коливаються від трьох до десяти тисяч доларів. Часто до цієї протизаконної схеми залучають підлітків як провідників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, коли порушників ловлять, то з ними проводиться така собі “фільтрація”. Правоохоронці намагаються встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон та яким способом організатори намагалися їх переправити.

“Зокрема, запитуємо і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки. Як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від трьох до десяти тисяч доларів”, — розповів Демченко.

Представник ДПСУ розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За “допомогу” їм пообіцяли від двох до дев'яти тисяч доларів. Такі випадки непоодинокі. Демченко зауважив, що організатори із незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону.

“Вони в першу чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли затримуємо підлітків, передаємо їх батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб встановити в подальшому організаторів”, — зазначив Демченко.

Є й ті, хто може заробити по 20 тисяч доларів за незаконний вояж. Однак, не цього разу. Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Як зʼясувалося, двоє з них — місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. “Клієнтам” залишалося немало-небагато — заплатити $20 000 і погодитися “підкорювати” гори.

До схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали й відпустили. Порушники притягнуті до адмінвідповідальності, переправникам загрожує кримінальна відповідальність.

Примітно, що найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією. Щодня на пунктах пропуску до 10 ухилянтів викривають на спробах незаконно перетнути кордон за підробленими документами, зазначає речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

“Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, коли чоловіки намагаються надати підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби перетину кордону. Або коли особи намагаються підкупити інспекторів Держприкордонслужби”, — сказав речник.

Крім того, ухилянти не полишають спроб незаконного перетину кордону і на так званій “зеленій ділянці”.

“Тут таких випадків фіксуємо більше, ніж на пунктах пропуску, але треба розуміти, що кордон посилений. Групи прикордонників разом із правоохоронцями діють і в прикордонній зоні, щоб завчасно викривати спроби незаконного перетину кордону”, — додав Демченко.

Але є й більш комфортніші способи перетину кордону і майже законні. Ключове слово тут — майже. Бо як показує практика, можна і за гратами опинитися. Так, у Львові дружину військовозобов’язаного засудили до трьох років позбавлення волі. А все через фіктивний шлюб. У судовому реєстрі повідомляється, що суд у Львівській області визнав жінку-інваліда 3 групи винною у незаконному переправленні особи через державний кордон. Виявилося, що жінка, будучи інвалідом 3 групи, вирішила вийти заміж за сина своєї приятельки, чоловіка 2003 року народження, щоб сприяти його виїзду за кордон, на який він отримав право, маючи дружину-інваліда.

Однак під час спроби перетину кордону “сім’ю” було затримано представниками Держприкордонслужби. Підозрювана повністю визнала свою провину та підтвердила, що на прохання приятельки вийшла заміж за її сина, щоб допомогти йому виїхати з України. Спочатку суд засудив жінку до трьох років позбавлення волі, однак потім звільнив від виконання покарання з випробувальним терміном в один рік.

Ще один “ділок” погорів на злочинній схемі переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. На перший погляд все виглядало дуже законно, бо виїзд мав проходити у складі офіційної делегації. Однак, СБУ Львівщини викрила 54-річного військового з Самбірщини, який обіцяв ухилянтам вивезти їх за кордон під виглядом службових відряджень.

“Вартість “квитка” на втечу він оцінив у 17 тисяч доларів США з особи. За ці кошти він обіцяв включити чоловіків призивного віку до складу однієї з делегацій, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до Європи”, — повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.

Виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після домовленості. Військового затримали під час отримання частини винагороди. Йому повідомили про підозру та взяли під вартою з правом внесення застави.

Якщо ви думаєте, що українців вчать історії про невдалий і незаконний перетин кордону, то ви помиляєтесь. Нещодавно чоловік переплив на матраці річку, щоб потрапити за кордон. Цього разу військовозобов’язаний приборкував води Дніпра і прямував до Білорусі. Гомельська митниця виловила плавця і склала адмінпротокол, оскільки він, як сказано в документі, незаконно перемістив матрац через кордон Євразійського економічного союзу. На суд правопорушник не з'явився. Його заочно оштрафували на 400 білоруських рублів, а матрац конфіскували. Його подальша доля невідома.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Лагідна” мобілізація: жінки відбивають чоловіків від ТЦК, а ухилянти йдуть на ТАКЕЕЕ!

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