"Жіноча стать більш відповідальна": Данілов розповів про "вакцинальний феномен" в Україні

"Жіноча стать більш відповідальна": Данілов розповів про "вакцинальний феномен" в Україні

Секретар РНБО закликає людей вакцинуватися.

В Україні активніше вакцинуються від коронавірусу жінки, ніж чоловіки.

Про це в ефірі "Права на владу" на 1+1 розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Тенденцію, за якої більше вакцинуються жінки, він назвав феноменом.

"Жінки, які свідомі, які на якомусь рівні розуміють, що є берегинями. У нас їх переважна більшість. Набагато більше, ніж чоловіків. Коли ми це помітили, то зрозуміли: можливо, на природньому рівні жіноча стать більш відповідальна - вона береже себе та родину", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО звернувся до жінок, які б заохотили до щеплення своїх чоловіків - "помирає чоловіків більше, ніж жінок".

"Я не хочу нікого лякати, але хочу сказати, на превеликий жаль, тисячу померлих від COVID (Hед. за добу) на початку листопада можемо мати", - заявив Олексій Данілов.

Як повідомлялося, що Україна посіла друге місце у світі та в Європі за добовою кількістю смертей від коронавірусу.

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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