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Жіноче купе: в "Укрзалізниці" розповіли, коли перші потяги вирушать у рейси

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Жіноче купе: в "Укрзалізниці" розповіли, коли перші потяги вирушать у рейси

В Укрзалізниці запустили жіноче купе: скоро перші потяги вирушать у рейси / Фото: ТСН.ua

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної.

Наприкінці червня перші потяги із жіночими купе вирушать у рейси. Продаж квитків уже відкритий. Їх можна придбати лише у мобільному застосунку. 

Про це розповів керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі "Сніданок з 1+1" у четвер, 22 червня. 

"Тестуємо на 4 напрямках. Все це через мобільний застосунок. Це все цифровізовано. Купуючи квиток, людина має відповідне маркування у застосунку. Що цей напрямок, купе має жіноче купе. Фінально, коли обирається, ще раз з'являться інформація, що це жіноче купе. Тому переплутити неможливо. Квитки уже продаються, а 30 червня поїдуть у рейси", - повідомив він.

Перцовський додав, що жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення. Це:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.

Як повідомляли раніше, вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. Орієнтовна вартість, до прикладу, квитка потягу "Київ – Кривий Ріг" - від 400 грн. 

Нагадаємо, на сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція про запровадження у потягах "Укрзалізниці" окремих вагонів для жінок і чоловіків. Ініціатори створення окремих вагонів аргументували, що це "зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів".

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Дата публікації
Перегляди
1349
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