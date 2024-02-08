Жіночий бунт через "приїзд військкомів": нові подробиці пристрастей через мобілізацію на Франківщині

В Космачі на Івано-Франківщині, де місцева мешканка Іванна Ванджурак заявила про побиття групою жінок, які протистояли ймовірному прибуттю військкомів в село, не вщухають пристрасті.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua голова Космацької сільської ради Дмитро Мохначук, жінки, які зі слів Іванни Ванджурак побили її з донькою, написали зустрічну заяву в поліцію.

Крім цього, за словами сільського голови, громада разом з правоохоронцями намагається встановити автора фейкового повідомлення про те, що начебто до Космача "приїдуть представники ТЦК виловлювати чоловіків".

"Хтось закинув фейкове повідомлення в соцмережі, що спричинило всю цю ситуацію. Люди на емоціях зробили таке (побили водійку та її 6-річну доньку – ТСН.ua). Можливо, це повідомлення було провокацією. Ми на всіх рівнях, разом з правоохоронцями хочемо знайти всю цю ланку, те, звідки воно все це пішло. Не дай Боже, щоб таке у нас повторилося ще раз", - каже Дмитро Мохначук.

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На уточнююче запитання сільський голова відповів, що разом з правоохоронцями посадовці шукають автора повідомлення про "приїзд військкомів в село".

"Так, у людей щось наболіло. Але всі розуміють, що йде війна, що всі працюють на перемогу. В нашій громаді є люди, які служать, є ті, хто загинув, є ті, хто постійно допомагає захисникам. Більшість серед тих, хто був на місці події – місцеві жінки. Може хтось і був не місцевий, але переважно – місцеві", - каже Дмитро Мохначук.

До цього додав, що ті, хто вийшов протестувати, написали на Іванну Ванджурак зустрічну заяву в поліцію.

"Заяву написали після того, як ця жінка написала заяву. Вони заявили, що з боку жінки (Іванни Ванджурак – Ред.) була подана неправдива інформація. Також заявили, що долучать до цього свої відео, які не виставляють в соцмережі", - каже сільський голова.

До цього додає таку інформацію про Іванну Ванджурак: "Вона мешканка нашої громади. З її слів – вона їхала до відділення "Нової пошти". Таке відділення у нас дійсно є, і вона їхала в тому напрямку. Але зупинилась і почала знімати жінок. Ті запитали у неї про те, навіщо вона це робить і куди збирається виставляти. Як кажуть жінки, водійка нецензурно висловилась на їхню адресу. Вони її відпустили, але потім, коли вона поверталась, у них трапився конфлікт".

В поліції Івано-Франківської області нам підтвердили, що в рамках кримінального провадження дійсно з’ясовують всі деталі того, що трапилось та намагаються встановити автора повідомлення, яке спричинило гучний скандал та побиття, про яке заявила водійка. Також, не спростовують того, що жінки, який вийшли чергувати на дорозі, написали зустрічну заяву на водійку.

"З місцевої лікарні на лінію "102" надійшло повідомлення про звернення за медичною допомогою від двох жінок та неповнолітньої дитини. Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму. Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", - повідомила пресслужба ГУНП Івано-Франківської області.

Скандал у Космачі: що відомо

У селі Космач, що на Франківщині, місцеві мешканці 6 лютого заблокували автомобіль жінки з 6-річною донькою та побили їх, бо вважали, що вона приїхала шпигувати за їхніми чоловіками, щоб "здати" їх військкомату.

Про це потерпіла Іванна Ванджурак розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а в дитини – забій носа.

Іванна Ванджурак розповіла, що їхала на пошту в Космачі. В центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були напідпитку, у них були дубинки, битки, різні металеві "штуки". Після розмови та перевірки телефону потерпілої натовп спочатку відпустив жінку.

"Я їм пояснила, що їду з дитиною на нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон, чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила, що там нічого немає, і сказала – ну нехай їде поки… І тут вони мене з горем пополам відпустили, хоча рух був на дорозі сильно перекритий цим натовпом…" – розповіла Іванна в своєму пості у Facebook.

Проте коли жінка вже поверталася з пошти тією самою дорогою, її автівку знову зупинили і почали говорити, що вона – "навідниця" військкомату.

Нагадаємо, після інциденту, який стався в селі Космач на Івано-Франківщині із жінкою, яку місцеві мешканці побили, сприйнявши за “навідницю ТЦК”, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані, який тепер служить в ЗСУ, нагадав про виборчі вподобання тутешніх селян.

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