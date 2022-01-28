Жіночий самозахист: експерти розповіли, що буде дієвішим - "екстрена" кнопка, газовий балончик чи рукопашний бій

Що ще мають терміново покласти чоловіки до сумочок своїх доньок, дружин і мам?

ТСН.Тиждень дослідив найдієвіші способи, чим озброїтися жінці для безпечної прогулянки темної пори.

Цього тижня українців шокувала історія співачки Злати Огнєвич. Вже 3 роки співачку переслідує незнайомий чоловік. Злата неодноразово скаржилася до поліції, писала заяви, але зрушилася з місця ця історія лише тоді, коли на сторінці "Інстаграм" зірка виклала відео, як переслідувач погрожує «завалити» її. «Якщо я ще раз побачу тебе по телевізору, я тебе завалю н*х*й, зрозуміла? Я тобі серйозно кажу. Ти чудище, дурницею займаєшся», – погрожував невідомий чоловік, наздоганяючи авто Злати Огнєвіч на власному транспорті.

Лише після розголосу поліція встановила особу «фаната», заарештувала його і відкрила кримінальне провадження. Однак, за словами Злати Огнєвич, суддя відпустила переслідувача на свободу. Йому навіть не вручений «припис про заборону наближатися» до співачки.

ТСН.Тиждень вирішив з’ясувати, які є способи захисту у жінки, що потрапила у схожу ситуацію, або на яку зненацька нападе злочинець на безлюдній вулиці, у темну пору.

Перший варіант – взяти уроки рукопашного бою. «Будь-який підручний предмет може стати в нагоді. Навіть ваша сумка, але головне – бойовий дух, і не губитися під час нападу», – розповів ТСН.Тижню тренер Віталій Сергієнко.

ТСН.Тиждень дослідив найдієвіші способи, чим озброїтися жінці для безпечної прогулянки затемна

Інший варіант захисту – спеціальний девайс із «тривожною кнопкою». У разі екстреної ситуації сигнал з нього одразу потрапить до охоронної фірми. Наряд здоровезних хлопців-охоронців якомога швидше приїде на місце нападу.

Скільки коштує послуга охоронної фірми, яка примчить за натискання екстреної кнопки? І що ще мають терміново покласти чоловіки до сумочок своїх доньок, дружин і мам? Інструкцію із самозахисту дивіться вже цієї неділі о 19:30. Тільки в програмі ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2022: все, що потрібно знати про головні зимові змагання планети

Через 75 років після відміни монархії: члени італійської королівської сім'ї хочуть повернути коштовності корони

Що зірки нам пророкують: гороскоп на лютий 2022 року