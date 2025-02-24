Чоловік отримав кілька повісток, але відмовився від мобілізації через "рішення ВЛК": його покарали

Житель Хмельниччини ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що "не згоден із рішенням ВЛК", проте судячи із матеріалів справи, не оскаржував його.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Новоушицького районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік двічі отримував повістки - у травні та липні. Проте він не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді житель Хмельниччини провину заперечив. Він пояснив, що на початку повномасштабної війни сам прийшов до ТЦК. Проте потім зламав ребро, а згодом - палець на руці. Він стверджував, що має проблеми зі здоров'ям, а тому не "погоджується із рішенням ВЛК".

У травні та липні 2024 року йому знову намагались дати повістки, проте чоловік продовжував ухилятись від мобілізації. При цьому житель Хмельниччини стверджував, що у липні він прийшов до ТЦК, але "його не впустив туди охоронець".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили керівника фермерського господарства, який 2 роки уникав мобілізації.

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