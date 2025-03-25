Чоловік дорогою до військової частини вигадав, як уникнути мобілізації: що він зробив

Житель Львівщини втік з автобуса, який перевозив мобілізованих до військової частини. Як це закінчилось?

У Львівській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але втік з автобуса дорогою до навчального центру.

Про це йдеться у вироку Сколівського районного суду Львівської області.

За даними суду, 20 березня 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Його відправили на службу до однієї із військових частин у Львівській області. Проте під час зупинки автобуса, який перевозив мобілізованих, чоловік забрав свої речі та втік. Попутками він повернувся додому та ухилився від мобілізації.

На суді житель Львівщини провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що "під час зупинки автобуса, який перевозив мобілізованих до лав Збройних сил України за місцем проходження служби, 20 березня 2024 року, поблизу населеного пункту Новий Яричів Львівського району Львівської області, забрав свої особисті речі, самовільно залишив автобус, після чого попутнім транспортом повернувся до місця свого проживання". Чоловік заявив, що у нього хвора нирка і він потребує операції.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років іспитового терміну.

Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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