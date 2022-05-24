Житель села ледве не здав окупантам: Безсмертний розповів, як росіяни його не впізнали і вдалося вижити

Житель села ледве не здав окупантам: Безсмертний розповів, як росіяни його не впізнали і вдалося вижити

Український політик та один із авторів Конституції Роман Безсмертний місяць прожив в окупованому росіянами селі Мотижин, що на Київщині, але загарбники вважали його звичайним мешканцем.

Окупанти не один раз спілкувалися з політиком і приходиди до обійстя його матері. Саме сюди Безсмертний приїхав, аби забрати її. Втім, жінка їхати не захотіла. Тому він лишився з матір'ю.

Про це Роман Безсмертний розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Вони (росіяни - Ред.) не знали, хто я. На столі у мене лежав зошити обліку студентів, куди я ставив оцінки. Вони побачили їх, а тому сприймали мене, як викладача університету, а за освітою вчителя історії", - розповів він.

Втім, був один випадок, коли Безсмертного ледь не здали. "Один чоловік почав просити, щоб його відпустили, натомість обіцяв розказати, хто тут живе. Але коли він мене побачив, то злякався, почав заікатися. Коли мене допитували потім, то запитали, чого той чоловік мене злякався?", - згадує політик.

Безсмертний каже, що окупанти питали про перемовини, які почалися між РФ і Україною. "Казав їм, що знаю стільки ж - скільки вони, бо ізольований", - розповів він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Ворог обстрілює ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 24 травня.

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