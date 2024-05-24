Жителі Криму знімають прильоти, а окупанти моляться: деталі масованої атаки та куди поцілили ЗСУ

Україна продовжує викурювати російських окупантів з Криму. Ввечері 23 травня на півострів полетіли ракети. Вибухи чули одразу в кількох населених пунктах. За інформацією кримських партизан, росіяни втратили важливий вузол зв’язку під Алуштою.

Деталі чергової масованої атаки на Крим, чим били цього разу та куди поцілили ЗСУ? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Бавовна в Криму

Вечір 23 травня росіяни точно ніколи не забудуть. Близько 10 вечора місцеві пропагандистські Телеграм-канали почали волати про вибухи по всьому Криму: від Сак до Сімферополя! Проукраїнський Телеграм-канал “Крымский ветер” повідомив, що вибухає у Гвардійському, російська ППО працює в Саках та Армянську, “бавовну” фіксують над аеродромом Бельбек. Згодом у Мережі з’явилось відео запуску ракет по Криму. Як стверджується, по росіяни летіли американські ATACMS.

Було гучно

Тоді почали з’являтися відео і з Криму. Найгарячіше окупантам було під Алуштою. Місцеві зафільмували спочатку роботу ППО та нібито проліт дрона.

А потім і головне влучання вечора.

Місцеві одразу почали обговорювати, куди ж це прилетіло і виклали всю правду.

Знищення важливого об’єкту окупантів ближче до ранку 24 травня підтвердили партизани руху “АТЕШ”.

“Алушта! Агенти руху «АТЕШ» повідомляють, що щойно в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Варто зазначити, що це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.

Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження від СОУ”, — йдеться у повідомленні.

У Телеграм-каналі “Крымский ветер” детальніше розповіли, про який саме об’єкт зв’язку йдеться: “Щонайменше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв'язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії рф [44.72956071270984, 34.485903864096564]. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження і кілька будівель об'єкта. Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС рф. І головне — це систематичні удари по радіолокаційних і протиповітряних силах ЗС рф у Криму”.

Брехня від росіян

Гауляйтери Криму та Z-канали традиційно брешуть, говорячи, що ЗСУ потрапили по закинутому санаторію та “пустующемо объекту хозяйственного назначения” в Семидвір’ї під Алуштою. Якщо ж він закинутий, то нащо туди їхало так багато швидких?

Традиційні побрехеньки видали і в Міноборони РФ. Їх цитує проєкт “Крим Реалії”.

“У Міноборони РФ стверджують, що Крим уночі було атаковано ракетами ATACMS. Згідно з повідомленням відомства, над Кримом нібито було збито три ракети. Водночас наші передплатники повідомляли про щонайменше шість вибухів у районі Сімферополя і приблизно вісім «хлопків» у районі аеродрому Бельбек і Новофедорівки, а за даними «Суспільного», в Алушті було чутно щонайменше п'ять потужних вибухів. У російському відомстві також стверджують, що в акваторії Чорного моря було виявлено безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова. Українська сторона ці заяви і нічну атаку на Крим поки не коментувала”, — йдеться у повідомленні.

Тож, чекаємо гарної звісточки від Сил оборони. Не дарма ж 23 травня Буданов заявив, що стежить за всіма операціями в Криму і бачить абсолютно все!



▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “СНИМАЙ!” ВИБУХИ В УСІХ РАЙОНАХ КРИМУ! Окупанти вже моляться!

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