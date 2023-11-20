Жителька Херсона стала зіркою соцмереж: вона "перевиховує" росіян, а коли дратують - читає їм молитву

Вихователька Олена Наумова з Херсона пів року розповідала в соцмережах про життя в окупованому місті, доки її не вистежили і затримали російські спецслужби. А коли Херсон звільнили - знову повернулася в ефіри і продовжила підтримувати людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Ваніної.

Вихователька Олена Наумова з Херсона у свій вільний час веде стріми, де "виховує" росіян. Чат-рулетка — нове хобі виховательки. Слухають і розуміють, на жаль, небагато, каже жінка.

"Відсотків 10-20. Але ті люди, які починають мене слухати, їх рівно через хвилину вимикають", - каже Олена Наумова.

А коли співрозмовники геть виводять з рівноваги, читає їм молитву. Усе це одночасно транслюється в соцмережах Олени.

Олена Наумова

"Чи можливо їх виховати? Мабуть, ні. Але відкрити їм очі на те, що відбувається, що виробляє їхня армія на нашій землі, це треба. Бо вони не знають цього. "Наша армія мірніх нє обіжает, не бомбят, ето ваши бомбят". Серйозно? Я кажу, я сиджу в Херсоні, в мене кожні півтори години прильоти, здригається все", - зазначає жінка.

Її стріми набирають тисячі переглядів. Виховательку з гумором, так називається її ТікТок, дивляться українці по всьому світу. І під час ефірів донатять на армію. За донати нещодавно Олена купила військовим машину.

В окупації Олену називали голосом нескореного Херсона. Спочатку жінка знімала, що відбувається в місті, ходила на всі мітинги, поширювала відео у мережі. А коли це стало небезпечно ефірила зі свого двору. Стрімами збирала гроші на продукти і ліки для нужденних. З міста через переслідування виїжджали активісти, журналісти, містяни закрили свої сторінки в соцмережах, а Олена продовжувала говорити. Бо дуже хотіла, щоб про Херсон не забували.

Олена Наумова

"Я не вірила, що окупанти будуть воювати з мирними жителями. Ну не вірила до останнього", - каже вона.

Через пів року загарбники затримали блогерку. Далі було 11 днів полону, примусове вибачення на камеру, домашній арешт і переховування. Вона вийшла на вулицю лише тоді, коли дізналася, що в місто зайшли наші військові.

Росіяни щодня гатять по місту. Олена виїжджала, але потім повернулася. На вулицях люди її впізнають і дякують за моральну підтримку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поганяй до ями, моска*ку! Херсонська вихователька-блогерка тролить росіян у стрімах

Нагадаємо, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

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