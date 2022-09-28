Житло біля Львова: скільки коштує оренда квартир у невеличких містах області (фото)

Минулого місяця вартість оренди житла на Львівщині зросла на 9,2% у порівнянні з липнем 2022 року.

Оскільки у Львові триває попит на житло, а ціни відверто "кусаються", чимало переселенців обирають невеличкі містечка неподалік від обласного центру. Зазвичай у таких містах довгострокова оренда квартир є дещо дешевшою, але подекуди ціни дотягують до львівських.

Тож ТСН.ua розповідає, за скільки можна жити в передмісті Львова і де квартири - найдешевші.

Дрогобич

Дрогобич - адміністративний центр Дрогобицького району Львівської області. Відстань між Львовом та Дрогобичем становить 86 км. Пропозиція на ринку оренди квартир у цьому місті досить слабка. На сайті з пошуку нерухомості ОLX.ua наразі можна знайти лише 15 квартир, а на сайті dom.ria.com лише 4. Також власники помешкань пропонують орендувати окрему кімнату.

скриншот з відео / Дрогобицька міська рада

Найдешевша квартира у Дрогобичі коштує 6 тисяч гривень на місяць. Власники пропонують за цю ціну двокімнатну квартиру з автономним опаленням, побутовою технікою та меблями.

скриншот / dom.ria.com

За також двокімнатну квартиру, але з більшою на 15 квадратних метрів площею і свіжішим ремонтом, орендодавці хочуть 15 тисяч гривень.

скриншот / dom.ria.com

Середня вартість довгострокової оренди однокімнітної квартири у Дрогобичі - 7 тисяч гривень, двокімнатної і трикімнатної - 8-9 тисяч.

Стрий

Між Львовом і містом Стрий пролягає майже 72 кілометри відстані.

фото / Вікіпедія

У Стрию більше пропозицій оренди житла, ніж у Дрогобичі. Тут можна знайти однокімнатну квартиру навіть за 2,5 тисячі гривень, але без меблів. Також за 2,5 тисячі пропонують двокімнату квартиру без холодильника та пральної машини. Це найдешевший варіант у місті.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Вартість однокімнатної квартири з косметичним ремонтом вже вища і становить 5 тисяч гривень.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

А орендувати двокімнатну квартиру з кращими умовами можна в межах від 8-10 тисяч гривень.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Помешкання у новобудові з ремонтом, кондиціонером та паркінгом власники оцінюють у 12-16 тисяч гривень. Ціна залежить ще від розташування.

фото / olx.ua

Самбір

фото / Самбірська міська рада

У Самборі довгострокова оренда однокімнатої квартири коштує від 5 тисяч гривень. За однокімнатну квартиру у кращому стані доведеться заплатити 8 тисяч.

фото / olx.ua

Двокімнатні чи трикімнатні квартири можна орендувати за 8-9 тисяч.

Червоноград

фото / Червоноградська міська рада

Відстань між Червоноградом та Львовом - понад 70 км. Сюди також після повномасштабної війни приїхали переселенці, їх тут приблизно 10 тисяч. У порівнянні з іншими вищепереліченими містами, оренда житла у цьому місті дешевша. Тут ціни на оренду однокімнатної квартири стартують від 2,5 тисяч гривень. Двокімнатна квартира коштує від 3,5 тисяч, а за житло з кращими умовами доведеться заплатити від 5 тисяч гривень.

Вартість місячної оренди такої двокімнатної квартири становить 8 тисяч гривень.

фото / olx.ua

Золочів

фото / Золочівська міська рада

Місто розташоване за 64 км від Львова на автошляху міжнародного значення Тернопіль — Рава-Руська М09.

Тут найменша кількість оголошень про оренду житла. На двох сайтах з пошуку нерухомості було лише дві пропозиції. Однокімнатну з меблями тут здають за 3,5 тисячі гривень.

фото / olx.ua

А ось двокімнатну квартиру в центральній частині Золочева з меблями пропонують за 9 тисяч гривень.

фото / olx.ua

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, скільки зараз коштує оренда квартир у Львові.

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