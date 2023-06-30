Жити у повній темряві: сапер, який втратив очі через вибух, навчає обходитись без зору

У Львові стартував пілотний проєкт з реабілітації незрячих, який навчатиме жити у повній темряві. Його провадитиме медичний центр «Незламні» спільно з громадською організацією «Побачити перемогу», яку заснував військовий, що втратив зір на війні. Боєць каже, зважаючи на свій досвід, хоче допомогти й іншим людям з офтальмологічними травмами та їхнім родичам, йдеться в ТСН.

24-річний Владислав Єщенко - військовий сапер. Торік улітку поруч з ним здетонували протипіхотні міни, які мали згодом знешкодити. Через потужний вибух військовий ледве вижив, але втратив зір і частково слух. “Травма радикальна була, довелося очі видалити, зараз у мене косметичні протези, очей у мене, на жаль, нема”, - каже чоловік.

Як заново адаптувався до життя - цим досвідом Владислав хоче поділитися з іншими військовими і цивільними, які мають такі ж травми. “Їх треба грамотно навчити бути самостійними в побуті, грамотно навчити бути самостійними в соціумі, також ті люди, які надають постійний нагляд людям - також їх треба навчитися поводитися з цією людиною”, - переконує Владислав.

Владислав разом зі своїм другом Артемом створили громадську організацію «Побачити перемогу». Тридцять людей, які втратили очі через бойові дії, уже звернулися до них за допомогою. “Я програміст, я маю звичайну роботу, звичайне життя, але так вийшло, що мій друг потребував підтримки під час того, коли він отримав травму, і ми прийшли до того, що це буде реабілітація для нього, у нього буде сенс життя”, - розповідає про свою мотивацію Артем.

Від імені громадської організації Влад підписав меморандум про співпрацю з реабілітаційним центром «Незламні». Вірить, що сільними зусиллями вдасться привезти в Україну унікальну технологію цифрового або штучного зору. Це коли для зображення використовують не очі, а лише мозок завдяки спеціальним чипам із камерами. Поки що такі методи існують як експериментальне лікування. Однак це надія бачити для всіх, хто через війну залишилися без очей. “Лікування повністю втраченого зору - це наукове дослідження, яке має пройти всі клінічні випробування і тоді впроваджуватися на людях. Це зараз займається кілька країн світу, з якими ми контактуємо”, - каже гендиректор першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

У центрі також готуватимуть фахівців з реаблітації пацієнтів, які не бачать, облаштують спеціальні палати для адаптації їх у побуті. Вчитимуть також рідних, як стати очима для тих, хто втратив зір.

Нині у центрі п’ять пацієнтів, які втратили зір через бойові дії, але за 2-3 місяці, коли він запрацює на повну, тут зможуть прийняти значно більше пацієнтів.

Читайте також:

У Гуляйполі під обстрілами місцеві бігають до перукарні і все ще працюють комунальники

Бійці відбили територію на Донеччині, яка була в окупації від 2014 року

В Україні значно здорожчає пальне: що чекає на водіїв та аграріїв від 1 липня (відео)