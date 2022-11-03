Житло для переселенців: як українцям пережити зиму та чим допоможе держава

Війна залишила сотні тисяч українців без даху над головою: чиїсь будинки розбили окупанти, а хтось вимушено залишив захоплені росіянами населені пункти. Наразі держава розглядає різні варіанти, як забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, зараз першочергово надають житло тим, чиї будинки знищила ворожа армія або житло залишилося на окупованій території чи надто близько до бойових дій.

Як зараз дають прихисток переселенцям і на що планують витратити 35 мільярдів бюджетних коштів - у сюжеті ТСН.

Алла з чоловіком та двома дітьми з Херсонщини. Вони зважилися виїхати зі свого села та поїхали шукати безпечне місце до західної України. На Прикарпатті мешкає родина в окремому приміщенні біля церкви. Всередині є все необхідне - хоч і трохи тісно. Втім, сім'я і тому рада. Адже від їхнього будинку на Херсонщині залишилися стіни і дах, а решту винесло вибуховою хвилею.

За кілька днів Руслан планує їхати додому, аби знайомитися з тимчасовими мешканцями. "Там наші хлопці, військові, проживають в нашому будинку. Вони самі зателефонували, самі попросилися. Я не знаю, такої армії як у нас. Напевно, немає. Я хочу з ними познайомитися", - каже чоловік.

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У Руслана непостійні підробітки. Алла - вчитель математики, викладає дистанційно. Утім, їхніх заробітків для того, щоб винаймати житло, не вистачило б. "Вони живуть безкоштовно. Ми стараємося їм надати і картоплю, і продукти. Через наших друзів отримуємо фінанси з-за кордону, а також пожертвування", - розповів пастор Української Церкви Християн Віри Євангельської Петро Вернигора.

На другому поверсі церкви є кімнати, де теж мешкають переселенці з Харкова, Херсонщини, Слов’янська. Загалом церква розміщує наразі десятеро людей. Два місяці тому пастор подав документи за програмою "Прихисток", за якою держава компенсує гроші особі, яка розмістила у себе переселенців.

За одну людину виплачували 450 гривень на місяць. Вже від 1 жовтня компенсуватимуть по 900 гривень, бо почався опалювальний сезон.

Тим часом Олександр зі Слов'янська оглядає квартиру, куди переїде з двома дітьми. У Дрогобичі для внутрішньо переміщених осіб реконструювали гуртожиток, який стояв довгобудом десятки років. До цього родина винаймала житло за шість тисяч гривень. На оренду витрачали всі виплати переселенців, а також частину заробітної плати Олександра. Саме тому сім'я виршила подати заявку на житло. Тепер мають дві окремі кімнати, кухню та ванну.

Загалом у гуртожитку облаштували 32 квартири, де мешкатиме близько 150 переселенців. "Кошти, які ми витратили на цю реконструкцію, це близько 22 мільйонів гривень. Ми отримали підтримку від громадської організації КОР Шона Пена у вигляді ліжок, побутової техніки", - каже заступник мера Дрогобича Андрій Ковч.

Частина - цекошти міста, частина - обласного бюджету. Гуртожиток залишається власністю громади. "Якщо хтось тут пожив, але потім люди переїжджають кудись, то квартиру будуть далі використана для того, щоби сюди заселилися внутрішньо переміщені особи. Юридично з часом, мабуть, вони будуть мати право на отримання права власності на ці квартири", - додав чиновник.

Офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в Україні три мільйони. Втім, приблизно стільки ж є не зареєстрованих. У кожній області та громаді місцева влада надає переселенцям те житло, яке має, - це і гуртожитки, і місця в санаторіях чи порожні хати в сільській місцевості, де лише потрібно зробити ремонт, або модульні будиночки.

Втім, про нове житло для переселенців наразі не йдеться. "Наразі є першочергові витрати, які пов’язані безпосередньо з фінансуванням армії і Збройних сил України, тому такі витрати на сьогодні обмежені", - пояснила заступниця голови Комітету ВРУ місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

У парламенті готують до другого читання законопроєкт, за яким за зруйноване житло виплачуватимуть компенсацію у вигляді житлових сертифікатів. "Умовно - для Харківської област метр квадратний однокімнатної квартири буде оцінений у відповідну суму. Таку постанову, такі нормативи розробить Кабмін. Вже потім метри квадратні помножили на таку вартість та отримали суму такого житлового сертифікату", - каже Шуляк.

Сертифікат матиме виключно цільове призначення, але людина буде вільно обирати населений пункт, де хоче проживати - це буде квартира чи приватний будинок. Також можна буде докласти власні гроші до сертифікату. У держбюджеті на 2023-й рік для таких компенсацій передбачили 35 мільярдів гривень.

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