Житловий будинок у Києві став братською могилою: що відомо про загиблих через удар Росії

Вщент зруйновано 15 квартир, але й у вцілілих жити неможливо.

13 загиблих, з них чотири дитини - такий підсумок пошуково-рятувальної операції, яку завершили увечері вівторка на столичному Сирці. Звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва, в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Звичайна пятиповерхівка на тихому столичному Сирці стала великою братською могилою. Звідси на очах в інших звільняли тіла людей. Живою вдалось дістати тільки одну дівчину.

Роботам повсякчас – заважали повітряні тривоги: родичам мешканців зруйнованого під'їзду, що зібралися біля загородження поліції у очікуванні, наказували спуститися в укриття.

Дітей зрештою знайшли. Двоє – 9 та 11 років загинули разом з мамою, тіла ще двох – дістали з-під завалів вночі.

Багатоповерхівка у Києві, яку атакувала РФ

Ближче до вечора 8 липня до квартир вцілілих під'їздів впустили мешканців, аби ті могли забрати речі та документи. В аварійні квартири вирушають рятувальники, аби дістати вцілілих тварин.

"Попередньо будинок відновленню не підлягає", - каже Олександр Поповець, тимчасовий виконувач обов’язків голови Шевченківського району.

Вщент зруйновано 15 квартир, але й у вцілілих жити неможливо. Пані Галина під час вибуху була вдома, врятувало те, що вийшла в коридор. Таких, як Галина – понад сотню: тільки за першу добу по допомогу звернулися 109 людей, яких російська атака лишила без даху над головою.

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку в Києві

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 07:00 10 липня. Завершення рятувальних робіт, цинізм росіян в ООН, прощання з "Ірландцем"

Нагадаємо, у Києві зростає кількість загиблих внаслідок масованого удару ракетами зранку 8 липня. За оновленими даними, станом на 13:00, відомо про 33 жертви атаки.

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