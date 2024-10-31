Житомирський адвокат стверджує, що йому зламали кістки через мобілізацію: що відомо

Військові не виключають, що прокоментують цей випадок та додають, що адвокат міг потрапити на ВЛК вже з травмованою рукою.

Днями один з Житомирських адвокатів, Сергій Касянчук, заявив публічно в соцмережі, що під час штовханини з працівниками ТЦК в лікарні, де проходять ВЛК, йому було зламано ключицю. Юрист каже, що вже звернувся з відповідною заявою до поліції.

Свою версію подій в коментарі для ТСН.ua Касянчук розповів так: "Мене затримали на вулиці працівники поліції в присутності представників ТЦК. Повідомили, що я перебуваю у розшуку, я відповів, що такого не може бути та сформував відповідний витяг в "Дії". Після цього мене доставили в обласну Житомирську лікарню, де знаходиться ВЛК".

Та продовжує: "Сюди, до лікарні, приїхали мої батьки — батько, який працює адвокатом та матір. Їх почали виштовхувати, почалась штовханина, під час якої мені представником ТЦК були нанесені тілесні ушкодження. Мотивом було те, що на мене хотіли скласти протокол за неявку по повістці, мій батько сказав, що буде як адвокат присутнім при складанні цих матеріалів. Моїх батьків почали виштовхувати з приміщення, а мене — заштовхувати. Мене притиснули ключицею, потім виявилось, що у мене перелом зі зміщенням. Ці документи приєднані до матеріалів кримінального провадження".

За словами Касянчука, в діях тих, хто його затримував, він вбачає ознаки перешкоджання адвокатській діяльності та незаконного обмеження волі.

"Співробітники ТЦК мене тримали більше 5 годин", — каже Касянчук та уточнює, що через суд намагається зобов’язати поліцію відкрити кримінальні провадження за цими статтями.

В Житомирському обласному ТЦК про ситуацію в коментарі для ТСН.ua висловились коротко: "Не виключено, що все це буде прокоментовано найближчим часом".

Крім цього додали, що у них поки що є непідтверджена інформація про те, що начебто певна проблема з рукою у адвоката була ще до спілкування з працівниками ТЦК, тому твердження адвоката ставлять під сумнів.

Своєю чергою, речниця поліції Житомирської області Іванна Сілецька підтвердила нам наявність кримінального провадження.

"До поліції з повідомленням про травмування звернувся місцевий мешканець. Звернення було прийнято та зареєстровано. Поліцейськими було відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 122 ("Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження"). Наразі всі обставини встановлюються, триває досудове розслідування, встановлюється те, хто саме наніс йому травми", — повідомила нам Іванна Сілецька.

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Раніше повідомлялось про те, як ТЦК буде шукати ухилянтів на вулицях та трасах.

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